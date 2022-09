Aquest estiu EMAYA ha duplicat la neteja a la Platja de Palma i reforça els serveis per a tota la ciutat

Aquests mesos d'estiu, especialment durant el juny, el juliol i l'agost, EMAYA ha reforçat els seus serveis per donar resposta a les necessitats de neteja de la ciutat, especialment a la Platja de Palma, on es dupliquen els efectius: els recursos humans passen de 18 persones a l'hivern a 35 a l'estiu. A més, es disposa en aquesta zona de 15 vehicles de neteja entre escombradora, vehicles de neteja amb aigua, recol·lectors de papereres, etc.

Cada dia s'han fet 8.000 accions de buidatge de papereres a tot Palma. Les de les zones més freqüentades, especialment del nucli històric, es buiden fins a 4 cops cada dia. D'aquesta manera es retiren diàriament 450 m3 de residus, 41.000 m3 durant els tres mesos estiu.

Únicament un 1% de les papereres han patit desbordes gràcies al reforç d'aquest servei i també a la renovació i l'increment de la capacitat que es va fer abans de la temporada alta. Al nucli antic es van instal·lar 238 papereres addicionals, cosa que ha suposat un increment del 20% de capacitat de recollida. Entre Can Pere Antoni i s’Arenal es van col·locar 264 papereres noves, de 120 litres de capacitat, incrementant la capacitat de recollida un 87%.

Durant aquesta temporada s'han reforçat més que mai els serveis de neteja amb aigua: cada dia treballen a tota la ciutat 20 equips de neteja dotats de sistemes d'aplicació d'aigua (escombradores duals, camions cisternes, equips amb sistema d'aigua a pressió).

Al juny, juliol i agost s'han fet més de 30.000 neteges de contenidors i s'han netejat dues vegades la superfície que ocupen. Aquest servei és un dels que han experimentat un reforç més gran aquesta temporada.

Aquest estiu en què s'ha recuperat la celebració de festes, festivals, concerts i actes públics, EMAYA ha realitzat els serveis de recollida de residus i de neteja per a 313 esdeveniments diversos.

Igualment, durant la temporada alta s'incorpora un servei de neteja a les zones de bany (que no compten amb concessionari responsable de la neteja): al Molinar, Cala Gamba, Cala Nova, es Carnatge, el Penyal, les roques de Cala Major i Son Cayos.

A més de totes aquestes actuacions específiques, aquest estiu s'han reforçat tots els serveis de neteja de la ciutat: s'han duplicat els operaris que treballen els diumenges demà, passant de 20 a 40; també es disposa d'un equip extra de neteja amb aigua a pressió per incidents; s'ha reforçat amb 8 persones els serveis d'escombrada dual (mecànic i aigua); es disposa d'un servei de neteja amb aigua de nit, i es reforça amb un vehicle més el servei de recollida de desbordaments a les àrees de contenidors.

D'aquesta manera, EMAYA ha estat capaç de donar resposta a la intensa activitat a Palma aquest estiu. Resulta significatiu, i conseqüència de les millores del servei de neteja, la reducció considerable de les queixes i reclamacions presentades a EMAYA per qüestions de neteja. Aquests mesos de juny, juliol i agost han estat un 33,5% inferiors a les presentades per la ciutadania l'any 2019 (2.034 reclamacions en tres mesos davant de les 3.060 de 2019).