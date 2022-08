Palma és un dels municipis de l’Estat amb més punts de bany accessibles a les platges

Des d’aquest estiu, Palma disposa per primera vegada de punts de bany accessibles certificats a les cinc platges del municipi.

Enguany s’ha incorporat el nou punt de bany accessible assistit a la platja de Cala Major. Aquesta fita ha estat possible gràcies a la les obres que s’han realitzat per millorar els accessos a la platja mitjançant rampes, passarel·les, baranes i adequant també les places d’aparcament adaptat d’aquesta zona i incorporant un canviador inclusiu per a les persones usuàries.

A més d’aquest punt de bany accessible Palma té punts de bany accessibles assistits a Cala Estància, Ciutat Jardí, Can Pere Antoni i als balnearis 7 i 15 de Platja de Palma. Els sis punts de bany accessibles fan que Palma sigui un dels municipis de l’Estat amb més punts accessibles al seu litoral. El sistema de gestió de l’accessibilitat de les platges de Palma, defineix, d’acord amb les Normes UNE 170001, que per disposar d’un punt de bany accessible certificat les platges han de reunir els següents requisits: itinerari accessible fins arribar al punt de bany amb un aparcament o bé itinerari des d’una aturada de l’EMT accessible, passarel·les d’accés a l’arena amb tarima de fusta, plataforma de repòs i ombra, cadires amfíbies, crosses d’ajuda a la mobilitat adaptada al bany, lavabo i dutxa adaptats i servei de socorristes de suport al bany assistit.

Des del passat dia 1 de juny els punts de bany accessible disposen del serveis d’assistència al bany, que presten els socorristes, per a garantir l’accessibilitat. L’horari d’aquest servei d’assistència és d’11 a 18h entre l’1 i el 15 de juny i entre el 16 i el 30 de setembre, i entre el 16 de juny i el 15 de setembre de 10 a 19 hores.

De cara a la propera temporada l’Ajuntament ampliarà la temporada de bany accessible per tal de que comenci al mateix moment en què comença la temporada de platges, és a dir, a principis de maig.

El sistema implantat per gestionar l’accessibilitat a les platges recull dades (indicadors) i informació qualitativa per millorar contínuament la prestació dels serveis, com poden ser la recollida de la satisfacció de les persones usuàries o la recollida d’informació relativa a incidències i millores de les infraestructures.