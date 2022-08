La biblioteca Encarnació Viñas, nou equipament cultural a Pere Garau

Des del 19 de juliol, el barri de Pere Garau compta amb un nou equipament cultural: la biblioteca Encarnació Viñas, un punt de trobada per als veïns d'aquesta zona de Palma i un lloc on la trobada entre cultures és a l'abast de tothom.

La biblioteca, situada a la plaça Pere Garau 2, obrirà de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 hores. A partir de setembre també obrirà els dissabtes, en aquest cas amb horari de 9.00 a 13.00 hores. Per dur a terme l'activitat, s’han incorporat dos bibliotecaris.

Una reivindicació

El nom d'Encarnación Viñas respon a una petició de diferents entitats com ARCA o Flipau amb Pere Garau i reivindica la figura d'aquesta activista cultural.

Xarxa municipal

La biblioteca Encarnació Viñas se suma a la xarxa de biblioteques municipals –en total n'hi ha 22–, i neix amb la vocació de posicionar-se com un nucli de dinàmiques culturals de la barriada. Per a aquest nou model de biblioteca s'ha dissenyat un mobiliari que permet diferents configuracions per adaptar-se a les dinàmiques de pràctiques comunitàries que generin vincles.

La xarxa de biblioteques municipals s'estén per tot el territori de Palma i integra biblioteques associades com la Fundació Pilar i Joan Miró. En aquest teixit n’hi ha de diferents dimensions i funcionaments, segons siguin de zona o de barriada. Tot i que l'Encarnació Viñas és una biblioteca de barriada, té uns horaris propis d'obertura d'una de zona.

Biblioteques obertes per a tothom

Aquesta biblioteca forma part del projecte Biblioteques obertes per a tothom, que té finançament de Caixabank i que incorpora la perspectiva d'accessibilitat universal perquè les persones amb dificultats visuals o d'oïda puguin gaudir de la lectura. D'aquesta manera, s'hi han incorporat lupes, llibres electrònics i tauletes per utilitzar a casa i auriculars per escoltar audiollibres i poder navegar per internet. També s'adquirirà un fons de lectura fàcil, adaptat a persones amb dificultats de llenguatge i audiollibres.

Préstec interbibliotecari

Les biblioteques municipals tenen des de fa uns quants anys un servei de préstec comú interbibliotecari a través del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB), que amplia l'accés al catàleg de llibres gràcies a un servei comú de gestió bibliotecària.