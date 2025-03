‘Téntol’ celebra el programa número 100 amb un especial dedicat als nombres

IB3 Televisió emetrà un episodi molt especial de ‘Téntol’ per commemorar el programa número 100. Aquest capítol, titulat ‘Als quatre vents’, estarà dedicat als nombres i al seu significat dins la nostra cultura popular. S’emetrà aquest diumenge, 30 de març, a les 15.40 hores.

Tal com han explicat des d’IB3, els nombres impregnen el nostre llenguatge quotidià: des d’expressions com ser un zero a l’esquerra o dir les coses quaranta vegades, fins a dites arrelades en la saviesa popular transmesa de generació en generació.

Per celebrar la fita de 100 programes, ‘Téntol’ comptarà amb la participació de l’actriu i humorista Maria del Mar Coll, que se sotmetrà al paraulòmetre del programa, posant a prova el seu coneixement sobre el lèxic i les expressions en català. Posaran el punt final a aquest especial número 100, amb una actuació musical a càrrec del talentós músic manacorí Jorra Santiago.

Amb la direcció, producció i presentació de Margalida Mateu, ‘Téntol’ continua sent un referent en la divulgació i preservació del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears. La nova temporada de ‘Téntol’ ha arribat carregada de sorpreses, amb 14 capítols dedicats a diferents temàtiques. A més, el programa s’ha renovat amb un format actualitzat, un disseny fresc, seccions inèdites i imatges creades amb eines d’intel·ligència artificial. Com ja és tradició, ‘Téntol’ ha recorregut més de 20 poblacions de les Balears per descobrir i compartir paraules, dites i expressions autòctones.

‘Téntol’ és tot un referent a IB3, i de cada pic més, també per a la població de les Illes. Així, ha aconseguit ser un dels guanyadors dels Premis 31 de Desembre de l’OCB a l’edició del 2023, ha estat finalista del Premi Martí i Gasull com a millor iniciativa lingüística de l'any i premi OCB d'Inca.