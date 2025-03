L’IbDona ha programat 17 activitats a totes les Balears amb motiu del 8M. Enguany, l’institut ha volgut donar una visibilitat especial a les dones amb discapacitat, raó per la qual el lema del 8M és 'Per una mirada inclusiva cap a la igualtat'. Entre les activitats programades amb motiu del 8M, destaquen l'estrena i projecció durant aquest mes, a les quatre illes, del reportatge 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', així com l'espectacle familiar 'L'autobús de na Rosa és per a totes', a càrrec de la Fada Despistada, també present al llarg d'aquestes setmanes a totes les illes.