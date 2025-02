El Govern obri una convocatòria d'ajudes de 6,3 milions d'euros de l’ITS perquè els agricultors puguin fer front als costos de la insularitat

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha convocat una línia d'ajudes amb un pressupost de 6,3 milions d'euros amb fons provinents de l'impost del turisme sostenible (ITS) perquè els agricultors que desenvolupen l'activitat agrària a l'arxipèlag puguin fer front als costos addicionals de la doble i triple insularitat. Amb aquesta quantitat, la Conselleria preveu que els pagesos que sol·licitin l’ajuda puguin rebre el 100% de la subvenció.

Cal recalcar que aquestes subvencions són les primeres que es convoquen del paquet d'ajudes agroambientals per a explotacions agràries de les Illes Balears (ITS 2024-2025), aprovat pel Consell de Govern el juliol de l'any passat i que està dotat amb un total de 13 milions d'euros. Aquests doblers recaptats per l’ITS es destinen, en aquest cas, a compensar l’impacte de l’activitat turística en el sector primari de les Illes. A més, permeten, entre d’altres, mantenir el paisatge, el territori i les races autòctones de les Balears.

«Un dels objectius principals d'aquestes ajudes és assegurar l'ús continuat i sostenible de les terres i evitar els riscos naturals i socials derivats de la seva manca d'ús, i també l'abandonament de la terra. A més, aquesta convocatòria té la finalitat de contribuir a mantenir el paisatge tradicional de les Illes Balears com a part de la seva riquesa social i natural», ha destacat el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet.

La convocatòria ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i el termini per demanar les ajudes acaba el pròxim dia 30 d'abril. En aquest sentit, la Conselleria espera rebre més de 1.300 sol·licituds. Cal assenyalar que aquestes ajudes s'emmarquen en el Pla estratègic nacional de la PAC aprovat per Espanya (PEPAC) i emparat en el Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell de 2 de desembre del 2021.