El grup de música urbana Fades crida «fora feixistes i homòfobs» i una regidora de VOX se sent al·ludida i anuncia que els denunciarà

Va ser una festa esplèndida. Concert de Fades, trio musical de pop i música urbana amb reivindicació LGTB a Esporles el passat dilluns 14 d'agost, tot va sortir bé. «El concert va ser com qualsevol altre que hem fet i amb la mateixa intenció de sempre; animar i crear un ambient de festa queer i en català», expliquen els components de Fades.

Dins el xou, els membres del conjunt musical varen proclamar «fora feixistes i homòfobs!» i, evidentment, tothom ho celebrà. Bé, tothom no, la regidora de VOX, Andrea Busquets, no només es va sentir al·ludida, sinó que considera que el crit és un delicte i ha anunciat que denunciarà els membres de Fades.

Els component de Fades diuen que «No entenem que tenir un discurs que defensa el dret polític del col·lectiu queer, de la cultura en català i reivindicar-ho a l'escenari sigui un motiu de discurs d'odi... Aquesta regidora de Vox no es va equivocar: en els nostres concerts no volem ni feixistes ni homòfobs (...). Suposem que si se sent apel·lada és per alguna cosa».