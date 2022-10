Foneticat i Fraseologia, dues noves eines en línia d’autoaprenentatge del català

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, a través del Servei de Normalització Lingüística, ha creat dues pàgines web per tal de millorar la fonètica catalana del parlants i donar a conèixer el cos d’expressions pròpies de la llengua. Foneticat i Fraseologia esdevenen així un material d’autoaprenentatge i accessible en línia per a qualsevol dispositiu electrònic.

La vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacat que «el Consell de Mallorca fa fàcil aprendre i perfeccionar el coneixement i l’ús de la llengua catalana». Mentre que el director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, ha insistit en el fet que «tots els mallorquins i mallorquines que vulguin trobaran en aquestes dues webs una eina per millorar la pronúncia i fer més rica la seva parla».

Foneticat

La pàgina web foneticat.llenguamallorca.cat és una eina que té per objectiu perfeccionar la pronúncia en català. Aquest recurs està adreçat a qualsevol catalanoparlant que tengui problemes de dicció amb algun so concret, però especialment a les persones que són referents de pronúncia com ara periodistes, actors, polítics, professors, etc.

El material didàctic està distribuït en nou temes: la e oberta, la vocal neutra, el so de ge/jota, la doble ela, la ela, la o oberta, la essa sonora, la ve i la xeix. Cada so té tres parts. El primer és l’autodiagnòstic, que compta amb dos exercicis per saber si es reconeix el so i se sap fer. Després d’aquesta primera fase, si es conclou que es necessita treballar, s’arriba a la part d’identificació del so. Aquí s’hi troben una sèrie d’exercicis interactius per indentificar-lo correctament. Finalment, la tercera part és la producció del so d’un mateix. A través d’activitats d’enregistrament, s’aprèn a pronunciar-lo de forma més correcta.

Foneticat.cat disposa d’un total de 10 exercicis amens i intuïtius per a cada so. La intenció és parèixer més un joc que un llibre de text per tal de fer més entretingut l’aprenentatge. A més, la pàgina web té un disseny fresc, actual, senzill i mallorquí.

Fraseologia

El web fraseologia.cat pretén ser una eina de suport lingüístic per a usuaris especialitzats que cerquen solucions correctes i genuïnes d’expressions en català.

Tota la fraseologia recollida dins aquesta pàgina web prové d’una anàlisi actual de la llengua en diversos contextos: mitjans de comunicació, xarxes socials i consultes particulars a parlants. D’aquesta manera, s’ha permès documentar i incloure-hi noves expressions vinculades a la realitat de la societat actual.

A més, és un recurs participatiu en què els usuaris poden suggerir expressions que no hi estan recollides per, posteriorment, incloure-les. Per tant, es tracta d’un repositori obert on es du a terme una anàlisi continua i actualitzada. El corpus de fraseologia s’amplia a partir de les necessitats reals que els parlants manifesten.

El sistema de cerca és pràctic i àgil ja que es fa a partir d’una paraula clau (en català o en castellà) que remet a aquella expressió o expressions que la contenen i al context en el qual han estat localitzades. En el cas d’expressions incorrectes o en castellà, el resultat sempre dirigeix a l’alternativa catalana vàlida. A part del significat de cada unitat, també s’aporta informació sobre el context de producció i la funcionalitat discursiva que té.