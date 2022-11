Aspiradors Xiaomi: el model perfecte segons les necessitats

Triar un aspirador amb l'àmplia varietat de marques i models que hi ha en el mercat no és una cosa fàcil. Encara que es triï una sola marca, com pot ser Xiaomi, aquesta disposaria de diferents opcions on triar, la qual cosa faria que l'elecció de màquina del fabricant xinès no fos tan senzill.

Els diferents models de robot aspirador Xiaomi , cadascun d'ells amb les seves característiques, preus, especificacions i usabilitat fan que la decisió hagi de prendre's amb calma per a triar el més adequat.

Xiaomi: la marca xinesa 'barata'

No hi ha dubte que Xiaomi és coneguda en pràcticament tothom per ser una marca xinesa però, a més, pels seus preus molt més econòmics que els de la competència. Els seus productes són qualificats com a 'clons' d'aquestes marques més cares, la qual cosa fa que siguin més assequibles per a totes les butxaques.

L'empresa està dedicada a crear equips electrònics, sent molt coneguda en el sector mòbil, però també en aparells de la llar. El seu primer llançament va ser en 2011, un mòbil, i a poc a poc ha anat guanyant una gran quota de mercat, no sols a la Xina, sinó també a tot el món.

A més de telèfons intel·ligents, Xiaomi està especialitzada en ordinadors, tauletes, televisions, polseres d'activitat, cotxes elèctrics, drons, patinets elèctrics, aspiradores, etc. el que fa que tingui molt diversificats els productes que posa a la venda.

Quant a la seva qualitat, no hi ha dubte que els productes Xiaomi tenen una molt bona qualitat, rivalitzant amb els seus competidors, i fins i tot en alguns casos superant les prestacions dels seus productes als d'uns altres. Per això, molts consideren que Xiaomi és un rival molt capacitat per a bregar amb marques d'alta gamma.

Malgrat el seu origen xinès, i que, fins fa ben poc era complicat obtenir un electrodomèstic amb una certa garantia sense haver d'enviar-lo a la Xina perquè l'arreglessin, ha sabut solucionar aquests problemes i ara té presència tant a Espanya com en altres ciutats europees com d'altres continents.

El primer robot aspirador de Xiaomi, el tret de sortida del seu mercat d'aspiradores

Si bé Xiaomi no va ser la primera marca que va treure un robot aspirador -ni tampoc iRobot amb el seu Roomba-, la veritat és que el primer model de la marca va ser el Xiaomi El meu robot Vacuum 1, un robot especial que només es dedicava a aspirar i escombrar els sòls, però no tenia moltes més funcions sobre aquest tema excepte el poder utilitzar una aplicació, My Home, per a mapejar la casa i veure per on havia netejat o especificar la zona a netejar.

Després d'aquest model, que va rivalitzar amb els que en aquesta època estaven en tot l'alt van començar a sortir més models que milloraven aquesta primera màquina. El seu preu, a vegades de fins i tot més de la meitat dels robots aspiradors que podien trobar a Espanya, feien que molts decidissin utilitzar plataformes per a poder adquirir-ho, ja que sortia, fins i tot amb les despeses d'enviament, bastant més barat. Això va provocar que l'empresa hagués d'actualitzar la seva aplicació per a diversos idiomes i millorar tant el sistema de navegació com l'idioma, una cosa en la qual no van trigar massa temps.

Actualment podem trobar amb millores molt significatives en els models de robots aspiradors de Xiaomi, sent dos els que ofereixen majors prestacions: Roborock S6 MaxV, amb una potència de succió de 2500 pa i autonomia de 180 minuts, dipòsit d'aigua de gairebé 500ml i un sistema de navegació làser; i el Xiaomi Mijia 2 Pro+, un dels més complets fins avui, amb 3000 pa de potència, sistema de navegació 3D i una gran autonomia sense haver d'usar la llum per a orientar-se.

Un robot aspirador Xiaomi per a cada necessitat

A pesar que Xiaomi no té un ampli assortiment de models de robots aspiradores, els que té, a més d'uns altres que entrarien dins de la gamma d'aspiradores en general, són més que suficients per als clients, ja que satisfan les necessitats quant a neteja.

D'entre els models, destaquen dos grups en si:

Aquells que només necessiten aspirar la pols sense necessitat de buscar altres prestacions, el més indicat, tant per preu com qualitat, seria el Xiaomi Mijia Vacuum 1C.

Aquells que busquen un robot aspirador el més complet possible, amb funcionalitats que ajudin a la neteja però també estiguin relacionades amb la domòtica de la llar. En aquest cas, els models Roborock S5 Max, Roborock S6 MaxV i Xiaomi Mijia 2, de gamma alta; Xiaomi Mijia Vacuum G1, Xiaomi Vacuum 2, de gamma mitjana; i Xiaomi Mijia Vacuum 1C, de gamma baixa, són els més encertats.

Cap d'aquests, fins avui, és capaç de netejar líquids, per la qual cosa, encara que rivalitzen amb molts de gamma alta i marques mundialment reconegudes, en alguns models, sobretot els més moderns, es queden desfasades quant a aquesta prestació. Encara que segurament d'aquí a una mica trauran un nou model que equipari o fins i tot destaqui dels dels seus competidors.