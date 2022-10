Els avantatges d'anar al millor psicòleg online 2022, Pensaments Mallorca

Moltes persones troben la idea de parlar amb un psicòleg descoratjadora. L'estigma associat a la salut mental fa que algunes persones prefereixin sofrir en silenci abans que demanar ajuda. No obstant això, acudir a un psicòleg pot ser molt beneficiós.

En els temps que corren, hi ha persones que no tenen la possibilitat d'acudir a la consulta d'un psicòleg, però no per això, han de deixar per perduda l'oportunitat de millorar en salut mental. Si s'està buscant un bon psicòleg en línia recomenam Pensaments a Mallorca , ja que compleix tots els requisits que aquest tipus de consulta ha de tenir.

Si encara es té algun dubte, heus aquí quatre raons per les quals s'hauria de considerar la possibilitat d'acudir a un psicòleg en línia.



1. El psicòleg en línia permet sol·licitar i obtenir ajuda des de qualsevol lloc del món

És el que té la globalització i la connexió del globus terraqüi a través d'internet. Una dels grans avantatges d'acudir a una consulta de psicología online és que tota persona podrà realitzar la seva consulta des de qualsevol part del món, i així, rebre l'ajuda professional que tant demanda.

Ja s'estigui viatjant per treball, per immobilitat, per vacances, la raó és això de menys. Accedir a un psicòleg en línia des de qualsevol lloc és una magnífica opció. L'única cosa que es necessita és un ordinador o un telèfon intel·ligent i una connexió a Internet.

2. Per la comoditat que ofereix un psicòleg en línia

En acudir a un psicòleg en línia no cal desplaçar-se, per la qual cosa es converteix en una tasca molt més còmoda que anar físicament a la consulta d'un terapeuta en persona. De moment, el pacient es deslliura d'haver de demanar permís en el treball o d'haver de reorganitzar el seu horari per a poder quadrar la cita. Pot incloure les sessions en la pausa de l'esmorzar o a primera hora del matí, abans que comenci el dia, qualsevol moment és bo per a resoldre les preocupacions amb el professional en línia.

3. El pacient pot trobar un clima on ser més obert i sincer

A algunes persones els resulta més fàcil ser obertes i sinceres amb un psicòleg en línia que amb un terapeuta que veuen en persona. Hi ha moltes raons per a això, però una de les més comunes és que pot romandre en l'anonimat si així ho desitja. Això pot ajudar-lo a sentir-se més còmode compartint informació sensible.

4. Podrà estalviar-se costos

Finalment, acudir a un psicòleg en línia sol ser menys costós que acudir a un terapeuta en persona. Els psicòlegs en línia solen tenir menys despeses generals, cosa que significa que poden cobrar tarifes més baixes pels seus serveis

Per què triar Pensaments?

Són 17 anys d'experiència a la seva esquena. Aquest gabinet de psicòlegs de Mallorca es troba a un sol clic de ratolí i treballa per a tothom. En Pensaments donen forma a un estil innovador d'entendre aquesta especialitat de la salut mental, una nova manera de treballar la psicologia dels seus pacients.

En aquests anys de trajectòria no han deixat d'innovar i d'aprendre. Ara, des de la psicologia en línia ofereixen tota l'ajuda possible als seus pacients en cada cita, podent-se ser cites individuals o en parelles.

La seva major qualitat és la implicació en cada cas que els arriba. Avancen a un ritme segur, entenent que cada pacient necessita la seva particular manera de ser escoltat i comprès. Com ells diuen, forgen les relacions a través de la comunicació.

Si s'està considerant la possibilitat d'acudir a un psicòleg en línia, però encara no s'ha fet el pas, sens dubte, Pensaments és una bona opció. Acudir a un psicòleg en línia té molts avantatges, des que és més còmode fins que és més barat.

Tant si s'està lluitant contra l'ansietat, la depressió o qualsevol altre problema, una teràpia en línia serà de gran ajuda.