Correos ofereix una gran oportunitat laboral amb l'oferta de 7.757 places fixes

L'empresa pública de Correus ha fet per a 2023 una de les majors ofertes d'ús de la seva història, en total, es podrà optar a gairebé vuit mil places, a través d'una convocatòria en dues fases, concurs oposició. És el moment de començar a preparar la sol·licitud, després de conèixer-se fa uns dies el desenvolupament de la convocatòria, on es detallen les proves i es determina com accedir als llocs.

Fa uns dies, concretament, el divendres dia 14 d'octubre, es van donar a conèixer les metodologies i els requisits a tenir en compte per al primer desenvolupament de les bases de la convocatòria que es va publicar al maig passat, on es van oferir un total de 7.757 places per a personal operatiu de Correos. Gràcies a aquesta última publicació, els milers d'aspirants ja poden conèixer els requisits d'accés, així com el conjunt del temari i el sistema selectiu que s'emprarà en aquest procés de places públiques.

Per això, el primer desenvolupament de la convocatòria de Correos és una eina fonamental del procés, ja que és la guia sobre la qual han de treballar els opositors per a baremar els seus mèrits i conèixer tots els detalls d'adjudicació de places. En termes generals, els requisits que s'han de complir per a accedir a aquestes places han d'estar acreditats el pròxim 31 de desembre. Aquí, és molt important tenir en compte que quan s'aconsegueixi la plaça, aquests requisits han de posseir tot el vigor que se'ls presumeix, per tant, si falta algun d'aquests requisits serà possible solucionar-lo en el termini dels dos mesos i mig posteriors.

Requeriments generals de la convocatòria 2022-2023

Existeixen tres requisits fonamentals per a accedir i participar en aquesta convocatòria d'ocupació pública per a Correus. Concretament, se centren en l'edat, la titulació bàsica requerida i, finalment, la relació entre l'aspirant i la capacitat que aquest posseeixi quant al treball.

A continuació es detalla cadascun d'aquests paràmetres. Quant a l'edat, s'exigeix tenir la xifra mínima d'anys vigent segons la llei per a poder exercir una activitat laboral que, a Espanya, són els 16 anys. Respecte a la titulació acadèmica, la convocatòria demana estar en possessió del títol de l'ESO, així com de qualsevol altra titulació oficial que ho substitueixi i l'acreditació de la qual estigui recollida en les taules d'homologació corresponents. Han de saber el conjunt d'aspirants que, si no es posseeix aquest títol, és possible acreditar els coneixements corresponents a través del mètode i les proves que estan registrats en l'acord establert dins del Conveni Col·lectiu de la companyia pública.

El tercer requisit, respecte al treball, és conèixer que se sol·licita tenir els permisos de treball vigents, així com no estar inhabilitat o acomiadat disciplinàriament a Correos, i tampoc per a l'acompliment de funcions públiques a través d'una sentència ferma.

Respecte a la salut, no s'ha de patir malaltia o limitació que impossibiliti el desenvolupament del treball. Finalment, en cas d'optar al lloc de repartidor motoritzat, s'hauran de posseir els permisos de circulació necessaris per a això.

Aquesta serà la metodologia per a l'elecció del personal

Gràcies a la publicació fa uns dies del primer desenvolupament de bases de la convocatòria de Correus per a 2023, ja es coneixen els detalls de la metodologia que s'emprarà l'hora de seleccionar als aspirants que ocuparan les 7.757 places convocades.

Més específicament, s'han disposat dues proves diferenciades per als llocs oferts. En referència a les places de repartiment i d'agent de classificació, hauran de formalitzar el seu test conjuntament; no obstant això, els que optin a les places d'atenció al client, el faran per separat.

Respecte a les qualificacions, també s'observen algunes variacions entre tots dos grups de places. Si d'una banda, els agents de repartiment i classificació han d'aconseguir, almenys, 55 preguntes correctes en l'examen tipus test, els del grup d'atenció al client han de tenir 60 encerts o més, per a poder superar-la. La prova consta de 100 preguntes sobre el temari.

No obstant això, cal aclarir en aquest punt, ja que és d'especial rellevància per als aspirants, que existeix la possibilitat de presentar-se a totes dues proves; d'aquesta manera, es podran ampliar les possibilitats de tenir accés a una de les places. Això sí, per a això, l'opositor haurà hagut d'especificar-lo en el model d'inscripció de sol·licitud amb el qual participi en el procés selectiu.

La segona fase serà decisiva

Durant la segona fase prendran especial rellevància els mèrits presentats per cadascun dels aspirants, ja que aquests afegiran puntuació a la prova específica tipus test, i seran les qualificacions definitives per a atorgar les places.

Per això, la segona fase consisteix en la valoració dels mèrits que hagi aportat cada opositor, que prèviament, hagi superat la prova teòrica. Com ja s'ha assenyalat amb anterioritat, la data límit perquè estiguin en vigor, és l'últim dia de l'actual exercici 2022, és a dir, el 31 de desembre. Encara que, és bo recordar que existeixen algunes excepcions relacionades amb l'acreditació de mèrits relacionats amb cursos formatius, així com l'acreditació d'idiomes, perquè aquests mèrits es podran valorar fins al 20 de febrer de 2023.

Com a estimació més lògica, tenint en compte els calendaris de convocatòries anteriors, és possible que les proves d'accés es desenvolupin durant el primer semestre del pròxim any. Malgrat això, els aspirants han de tenir molt clar tots els conceptes exposats en aquest article, sobretot, el de la possessió dels mèrits dins del termini i en la forma escaient, en les dates previstes.

En definitiva, Correos ofereix una oportunitat laboral històrica, per això, els aspirants han de tenir en compte que aquests llocs seran per a tota la vida, per tant, una manera d'obtenir confiança i seguretat per a la vida laboral. Aquesta oportunitat ofereix la certesa d'aconseguir un salari digne, perquè a Correos, les nòmines oscil·len entre els 1.200 i 2.800 euros, en catorze pagues, depenent de la categoria professional i de les responsabilitats que es tinguin en la històrica empresa pública.