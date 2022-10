Panells solars, una solució per a abaratir la factura de la llum

Vivim en una època en què l'energia elèctrica és vital per al funcionament diari de la nostra vida, tant de dia, com de nit, ja que si durant el dia tenim ordenadors, televisors, carregadors de telèfons mòbils endollats a la xarxa elèctrica, durant la nit els electrodomèstics (com la nevera) continuen consumint energia.

Per molt diferents raons d'ordre geopolític tenim en l'actualitat el preu de l'energia elèctrica a nivells pràcticament insostenibles, ja que per exemple a l'agost de 2022 hem arribat a superar els 540 euros/MWh.

El preu de l'energia elèctrica es fixa diàriament i la veritat és que és un mercat amb uns canvis de preu tremends, canvis que fins i tot s'han accentuat més des de l'inici de la guerra d'Ucraïna.

Dependre d'aquests preus desorbitats pot ser un autentico maldecap tant per a les famílies com per a les empreses, que veuen incrementats de forma exorbitada els seus costos energètics.

Quina és la solució a aquestes pujades tan exagerades?

Bàsicament en tendríem dos, deixem de consumir energia elèctrica, amb la qual cosa ens podem oblidar de veure la TV, de l'ordinador, del telèfon, de tenir wifi a casa o en l'oficina, de treballar de nit, de guardar aliments en la nevera, o bé busquem una solució per a aconseguir energia més barata.

Aquesta solució existeix, i és l'ús de plaques solars, una energia renovable que ens pot abaratir els costos en la factura de la llum de manera més que notable.

Existeixen en el mercat diferents tipus de bresques solars, des de panells portàtils a instal·lacions que es munten en les teulades dels edificis, fins i tot tenim kits de plaques solars autònoms per a muntar en acte caravanes i campers.

L'avantatge dels panells portàtils és òbvia, d'una banda no necessiten d'una instal·lació fixa i costosa, i d'altra banda podrem moure-ho amb nosaltres fins on ens interessi (més sobre les plaques solares EcoFlow aquí).

Aquests sistemes de panells solars portàtils requereixen de poc manteniment, emeten una radiació molt baixa, són lleugers, resisteixen a la intempèrie i són molt lleugers, la qual cosa fa que moure'ls sigui summament senzill.

Com funciona un panell solar?

Bàsicament el que fa qualsevol panell solar és absorbir els raigs solars, en concret els fotons, per a recollir l'energia d'aquests fotons en cel·les, aquesta energia una vegada connectat el panell solar a una estació portàtil o fixa es converteix en energia elèctrica.

Existeixen en el mercat diferents tipus de plaques solars:

Panells solars fotovoltaics que converteixen l'energia lumínica en elèctrica al que es denomina efecte fotoelèctric, efecte fotoelèctric, que es produeix gràcies a les seves cèl·lules de silici. Quan els fotons impacten amb el silici trenquen els electrons, de manera que algunes d'elles s'alliberen i donen lloc a corrent elèctric.

Panells solars tèrmics, aquest tipus de panell s'usa per a obtenir calor quan l'energia solar es transforma, d'aquesta manera podem escalfar aigua, generar vapor que mou turbines o alimentar sistemes de calefacció.

Panells solars híbrids que usen una tecnologia que s una mescla de les dues anteriors.

Dins de cada tipus de panell podem trobar que siguin mico cristal·lins, policristal·lins o panells de silici, sent els més eficients (i també més cars) els mico cristal·lins que poden aconseguir rendiments del 17%.

Els panells policristalins tenen un rendiment que va entre l'11 i el 15% i finalment els de silici amorf són els més econòmics, però també els menys eficients ja que el seu rendiment ronda entre el 6 i el 8%.

Els avantatges de l'energia solar són òbvies, primer és una energia renovable, és a dir no l'acabarem (alguna cosa que si ocorre per exemple amb el gas o el petroli).

És una manera d'obtenir energia que fomenta la conservació del medi ambient, és a més molt fàcil de mantenir i es troba en gairebé qualsevol lloc, només necessitem que en la zona on posarem els panells hi hagi llum solar.

Però com en tot, no tot són avantatges, ja que l'energia solar té alguns desavantatges, la primera és que depèn del clima (però això vivint a Espanya, on tenim sol la majoria de l'any és un desavantatge petit).

La segona és que la inversió inicial pot ser elevada (encara que els sistemes portàtils de panells solars tenen un cost molt contingut i estan a l'abast de qualsevol butxaca)

I el tercer és que depenent del tipus de panell solar que anem a usar podem trobar-nos amb un rendiment una mica baix (alguna cosa que si visquéssim en el nord d'Europa podria ser un problema, però que en el sud del continent és més un inconvenient que un desavantatge)

Per aquesta raó, quan instal·lem plaques fotovoltaiques, tant si és en una instal·lació fixa, com si optem per una de portàtil, hem de tenir molt clara la zona on les situarem.

Buscarem un punt o zona que maximitzi l'obtenció d'energia, i tindrem en compte factors com les ombres, la temperatura ambiental, la ubicació, la inclinació… tot això buscant maximitzar el rendiment de la placa.

És obvi que si la instal·lació que ens plantejarem, és fixa, haurem de ser extremadament acurats amb la ubicació, ja que pot representar un elevat % d'efectivitat.

Si el sistema que usarem el portàtil tan sols haurem d'anar-lo movent perquè la llum del sol impacti contra el nostre panell solar de la forma més directa possible, d'aquesta manera aconseguirem maximitzar l'obtenció d'energia.

En l'actualitat existeixen Power kits que fan que la generació, emmagatzematge i ús d'aquesta energia elèctrica generada sigui més accessible que mai.

En aquests power kits poden arribar a ser summament simples, i estar formats per un concentrador d'energia conegut també com power hub, una bateria i un panell solar, amb aquests tres elements ja podríem generar energia.

Òbviament podem afegir més elements com a distribuïdors intel·ligents d'energia, consoles de control, generadors intel·ligents, i tot això controlat des d'una aplicació.

Sens dubte el futur de l'energia passa per les energies renovables, i l'energia solar és una de les millors opcions, ja que no sols ens permetrà estalviar en la nostra factura de la llum, sinó que depenent del tipus d'instal·lació, podrem fins i tot guanyar alguns diners extres per a la nostra butxaca.