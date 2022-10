Torna la recollida física en un Gran Recapte de format mixt

S'ha presentat a la seu del Banc dels Aliments la que serà la 14a edició del Gran Recapte d’Aliments, una de les fites solidàries més importants que se celebren a Catalunya i que es durà terme entre el 25 de novembre i el 6 de desembre. La gran novetat d’enguany serà el retorn de la recollida física d’aliments amb presència de voluntariat als establiments, que estaran presents els dies 25 i 26 de novembre.

El Gran Recapte serà en format mixt i es simultaniejaran les donacions físiques amb donacions monetàries. Cadascuna de les cadenes de distribució han estat qui han optat per un o altre format. És una campanya solidària cabdal per a poder garantir una distribució regular i sostinguda en el temps de productes bàsics. Els 3,6 milions d’euros aconseguits durant la passada edició van permetre adquirir aliments com oli, llet i conserves, però també aliments d’alt valor nutritiu com peix, carn i ous.

PREVISIÓ DE VOLUNTARIAT GRAN RECAPTE 2022

18.000 voluntaris i voluntàries

Barcelona 14.000 Girona 2.000 Tarragona 700 Lleida 1.300

Amb el retorn de la recollida física el voluntariat torna a ser clau, estant present a 1.800 punts de recollida de tot el territori. Sense els voluntaris i les voluntàries el Gran Recapte no seria factible, és per això que des dels quatre Bancs dels Aliments catalans es torna a fer una crida a la ciutadania per a que col·labori de nou i faci possible aquesta fita. La plana web www.granrecapte.com ja està operativa i les persones interessades ja poden registrar-se com per a fer tasques de voluntariat i coordinació. Per a la present edició la xifra de persones voluntàries necessària serà de 18.000 persones.

L’ACTUAL CONTEXT D’INFLACIÓ:

En la mateixa setmana en què se celebra el Dia Mundial de l’Alimentació (16 octubre), Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa (17 octubre) els Bancs dels Aliments estan passant per un moment molt complicat, a causa de l’actual context d’inflació. Des del passat mes d’abril s’ha reduït en un 12% la quantitat d’aliments distribuïts per persona i mes. I des de l’inici d’aquest 2022 torna a repuntar el nombre de persones ateses, que havia començat a davallar un cop passat el pitjor de la pandèmia. A més, el preu dels aliments s’ha incrementat, de mitjana, un 14,4%, però la pujada de determinats aliments com l’oli de llavors s’enfila fins a un 67% i la llet i els ous vora un 20% (INE). D’altra banda l’informe dut a terme per la European AntiI Poverty Network, situa Espanya com el quart país europeu amb major risc de pobresa i amb una taxa de pobresa material severa que ja supera el 10% de la població.

LA CAMPANYA, AJUDAR OMPLE

La campanya de comunicació del Gran Recapte d’enguany ha estat ideada amb l’objectiu de fer saber a la ciutadania que torna el voluntariat i la recollida física d’aliments. De la mà de l’agència VMLY&R, que la ha creat de forma desinteressada, s’ha aconseguit que sigui motivadora, amb un eslògan rodó, AJUDAR OMPLE, que evoca la solidaritat: ajudar, no només omple el rebost de qui ho necessita, sinó que t’omple com a persona.

A la col·laboració de VMLY&R, amb Jordina Carbó al capdavant de l’equip creatiu i Alexandra Garrote com a cap de comptes, s’hi suma la participació d’intèrprets i músics molt coneguts, a qui també volem mostrar el nostre agraïment: Miqui Núñez, Mariona Escoda i Marc Riera i Ramon Figueras de la banda Doctor Prats, els quals, a més, han cedit la música de l’espot. Rodejats de voluntaris i voluntàries habituals del Banc dels Aliments, ens conviden a sumar-nos al voluntariat i a fer donacions per a que el Gran Recapte sigui un èxit.

FORMES DE PARTICIPACIÓ:

Per a fer voluntariat del Gran Recapte cal registrar-se, de manera molt senzilla, al web

www.granrecapte.com.

Per a fer donacions:

WEB www.granrecapte.com del 25 de novembre fins al 25 de desembre, es podran fer donacions a través de la web granrecapte.com

SUPERMERCATS: Els dies 25 i 26 de novembre es durà a terme la recollida física d’aliments amb presència de voluntariat en alguns punts de recollida. Des del 25 de novembre fins al 6 de desembre es podran fer donacions monetàries a les línies de caixa.

MERCATS I COMERÇ DE PROXIMITAT: Els mercats i el petit comerç d’arreu del territori se sumaran al Gran Recapte amb recollides d’aliments o amb una campanya de donacions que es vehicularan a través de l’app desenvolupada l’any passat o de l’adquisició de tiquets que es convertiran en aliments bàsics.

BIZUM 33596