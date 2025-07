Maikel (conte infantil)

Per a Maikel, amic de sempre

Pel record que en tenc de nin, jo diria que a Felanitx el sexe furtiu era generalment plàcid. Només quan el president de l'Acció Catòlica va morir de cop, en plena batalla damunt la seva jove amistançada es va produir un cert rebombori, aviat neutralitzat pel funeral solemne que li dedicaren el senyor regent i segles de diplomacia vaticana. Igualment marginal, però a l'altre extrem de la distinció, hi havia na ‘Bet des duro’ que, com indica el malnom, venia a ser com les rebaixes, treball a escarada, auster i exempt de fantasia. A tots els pobles del voltant es devien resoldre les insatisfaccions i les peremptorietats carnals amb solucions tan precàries com aquestes. Pero Felanitx tenia, a més, una institució eficient per donar conhort a les necessitats sexuals tant si eren eventuals com de llarga durada: Felanitx tenía prostíbul (Manacor, per exemple, molt de presumir de capital però quant a aquests serveis no va passar mai de ser un llogaret, inferior fins i tot a Son Macià: Manacor només va adquirir una certa notorietat per una meuca discapacitada verbalment (muda, vaja) que, a l’hora de fer tracte, advertia amb gests expressius que el sexe oral no hi entrava, al seu repertori).

Els nins sabíem que, més enllà de l'Escola Graduada, a la Taringa dels Molins n'hi havia un que servia de casa i negoci de les dames mercenàries. Alguns, per donar més consistència a les seves fantasies, s'hi acostaven fins que veien la roba estesa. Només un, però, en Miquel F.* va gosar entrar en aquell molí. Tots admiràvem el seu coratge i la suficiència que gastava quan ens confirmava lacònicament que, efectivament, ell anava al Molí quan volia.

Eren temps anteriors a la televisió i al meu poble es varen produir dues revolucions tecnològiques que causaren un gran impacte: el Felanitx va fitxar en Baldaio i al Moli hi anà a treballar ‘la porrerenca’. Ambdós marcaren una fita en l'estat del seu art. En Baldaio, un extrem sense cap altra qualitat especial, va deixar astorats els espectadors quan, el primer dia que jugava, va tirar un córner amb efecte que va entrar, directament, a la porteria contrària (molts d'anys després, estudiant a la Universitat de Barcelona, vaig aprendre que això s'anomena «efecte Magnus» i que en Czibor feia el mateix al Barça).

Pel que deien molts de jovençans, ‘la porrerenca’, en el seu camp, aconseguia gols tan espectaculars com l'èxtasi que ens va produir en Baldaio amb el seu córner. La fama de ‘la porrerenca’ es va estendre pels pobles pròxims fins al punt que molts de treballadors, cobrada la setmanada, agafaven bicicleta i cap a Felanitx s’ha dit (coses com aquesta eren les que tenia en compte el geògraf Pau Vila per dissenyar el mapa comarcal de Catalunya i les seves capitals). En Blai Bonet ho conta als seus dietaris i reconeix que Felanitx no era un poble, sinó una capitalona amb dos o tres savis de plantilla, i jo, quan repens aquesta frase, sempre em torn a recordar d'en Miguel F.* perquè amb el temps ha esdevengut un d'aquests «savis de plantilla» d'en Blai (tot i que en Miquel F.* en diria «figures», bon jugador de cartes com és).

El fet és que un dia, ja de grans, li vaig demanar si era cert tot allò que explicava de petit, del Molí i de les putes, i ell em va contestar que sí, que realment hi havia anat. I què dimonts hi feies, tu allà? li vaig etzibar, incrèdul. Em deixaven tebeos i jo els llegia, va contestar en Miguel F*. sorprès pel meu interès per una qüestió tan innocent.

*Es refereix a Miquel Juan, ‘Figaseca’, més conegut per ‘Mikel’.

Aquest article va ser publicat al Diari de Balears el 10 de gener 1998.