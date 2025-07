Urbanitza i massifica

Els Governs haurien de ser valorats per la seva política real. Una política real que, en part, ha de tenir i té el seu reflex al butlletí oficial corresponent. Recentment (24 de juliol) s’ha publicat la Llei 4/2025 que és la norma que permet urbanitzar, transformar i edificar sòl rústic. Aquesta llei és allò contrari, l’antònim, a la lluita contra la massificació. Aquesta llei suposa més col·lapse, més sobrepoblació, més incapacitat de les infraestructures i els serveis públics per respondre a la demanda, llistes d’espera més llargues, més saturació a les carreteres... Aprovar aquesta llei i continuar amb la comissió creada per lluitar contra la massificació o encarregar un estudi sobre creixement poblacional és una contradicció flagrant, és voler anar a missa i repicar, és una estafa perquè mentre es declaren unes intencions es fa exactament el contrari.

La política real de PP-Vox no és la contenció i la mesura. La política real dels que governen és convertir les Balears en Hong Kong, és generar un urbanisme que acabi provocant molt més habitants amb tot el que això implica per a la mobilitat, el transport, els centres de salut i d’educació, la cohesió social, les depuradores i l’aigua...

El gran risc de Mallorca i les Balears és morir d’èxit, no sabre gestionar adequadament els impactes positius del turisme i no tenir una visió a llarg termini. Durant anys hem sentit mil sermons que ens deien que el camí era la qualitat i no la quantitat. La Llei 4/2025 que comentam és precisament una aposta per la quantitat, molta més quantitat mentre anam perdent els llençols de la qualitat.

La impostura és brutal en tots sentits. Si un dels grans promotors d’aquest míssil a la convivència diu que expulsarà no sé quants centenars de milers d’immigrants com pot apostar per un desenvolupament territorial que en gran mesura és conseqüència i que serà assumit i ocupat per aquells que diu voler retornar als seus llocs d’origen. Si fins i tot el general no veu gens clar on va tot plegat.

Resulta desencoratjador com els qui cometen i protagonitzen aquest atemptat són capaços d’embullar el panorama. Ja se sap que els gabinets comunicatius dels governs són potents i eficaços però la bomba deixada anar és massa contundent per poder ser coberta amb cortines de fum i llaços de colors. Es tracta d’un tema nuclear pel present i futur d’aquesta terra i per això mateix és un responsabilitat de tothom que això no passi desapercebut o sigui relativitzat. La voluntat dels promotors (tant polítics com constructius) és claríssima: més ciment i més gent, afegir al banyat.

Si cada pic hi ha més persones que no es reconeixen als seus pobles i ciutats, si cada pic la sensació d’ofegament i d’excés s’escampa arreu, si cada pic tenim més dificultats per tenir uns serveis públics dimensionats a les nostres necessitats, si la cosa ens fuig de les mans, ja podem imaginar que tot plegat es multiplicarà. Si l’opinió pública i la societat no reaccionen l’enfonsament continuarà acceleradament.