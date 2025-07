Unió Europea versus català

Quan el tractat de Maastricht, el naixement de la Unió Europea que coneixem ara, l'esquerra independentista catalana, llevat d'ERC, s'hi declarà en contra. De fet, no tothom d'Esquerra Republicana estava d'acord amb el posicionament inqüestionablement favorable d'aquesta Europa per part dels dirigents republicans. Puc recordar, per exemple, parlam de l'any 1992, com jo mateix, no compartia l'opinió dels ‘popes’ d'aquest partit a Mallorca. Aquests darrers mantenie, a parer meu, una confiança cega injustificada amb la idea que naixia una Europa unida, nova, en tots els sentits, polític, econòmic, militar... que sens dubte significaria un camp adobat on fàcilment es podria congriar la independència de la nació catalana. A hores d'ara, no és només que aquesta Unió Europea ha menyspreat aquesta possibilitat i donat absolut suport al posicionament antidemocràtic de l'Estat espanyol en relació al nostre dret a la llibertat i autodeterminació, és que ni tan sols admet que la nostra llengua, parlada per 14 milions d'europeus, no pugui ser oficial al seu ser.

El no reconeixement dels drets polítics de les nacions europees, en especial la catalana i la basca, el neocolonialisme militar i econòmic d'Àfrica, l'ignominiós silenci, semblant al d'Auschwitz, respecte al genocidi palestí, el militarisme creixent, el foment del racisme dins i a les fronteres, l'abús inqüestionable i generalitzat del model capitalista... aquesta és la Unió Europea que va néixer de Maastricht. És en els fonaments, en la gènesi, on s'origina el futur. Tot allò fàcil de fer és fàcilment desmuntable. Aquesta Europa avui tendeix més a semblar-se a l'alemanya de Hitler, l'Espanya de Franco i la Itàlia de Mussolini que la dels resistents antifeixistes europeus.