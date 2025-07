La fam a Gaza, genocidi inhumà

Aquests dies veiem imatges als telenotícies de totes les cadenes, a les xarxes socials, la fam ha arribat a Gaza, ara, i moren infants, sobretot, i persones majors, i adults. Una passa més en el genocidi inhumà que en Netanyahu i el seu exèrcit està sometent al poble palestí. Camions i camions, tones d’aliments aturats a la frontera amb Egipte, alguns ja es fan malbé per l’elevada temperatura d’aquests dies de juliol, i a pocs quilòmetres fam, mort, desesperació, dolor.

La societat civil europea, nord-americana, d’arreu del món exigeix la fi d’aquesta inhumanitat contra un poble, contra la població palestina. Exigeixen als seus líders estatals que trenquin relacions amb Israel, que obliguin a aturar aquest bloqueig a l’ajut humanitari, que obliguin a Hamàs i els representants sionistes a signar la pau.

Veiem iniciatives solidàries arreu, des de les «flotilles» al Mediterrani que intenten arribar a Gaza, fins a manifestacions a les principals ciutats europees, les banderes palestines a les festes populars, per manifestar que no oblidem, que hi són presents.

A Mallorca el pròxim dijous, 31 de juliol, de les 20 h a les 22 h, hi haurà marxes per Palestina, organitzades per la societat civil, des de persones individuals fins a entitats solidàries, marxes pels carrers dels pobles mallorquins per manifestar la nostra solidaritat, la nostra indignació, la nostra exigència a posar fi al genocidi.

Haureu rebut la convocatòria del vostre poble, també de barriades de Ciutat, la mateixa imatge amb l’itinerari dels carrers per on passarem. Una acció important que ens agermana, tots els pobles mallorquins que s’hi han adherit i les barriades, amb el poble palestí de Gaza i Cisjordània que també pateix l’assetjament dels sionistes agressius.

Hem de fer sentir la nostra veu, amb fermesa, amb indignació, que els dirigents europeus ens sentin i canviïn d’actitud. Vint-i-cinc estats d’arreu del món han exigit a Netanyahu que acabi amb la massacre, entre ells no hi són els Estats Units, ni Alemanya, així i tot, el president Macron, francès, ja ha fet una passa anunciant el reconeixement de l’estat palestí.

Ara cal una actitud ferma de la Unió Europea, que actuï davant el sionista estat d’Israel, amb accions contundents cap a la pau i la reconstrucció, per acabar amb la fam, la desnutrició d’infants i la població palestina en general.

L’exigència ha d’anar igualment cap als representants dels estats àrabs, amb el seu silenci còmplice. Estats molt rics gràcies al petroli, que mantenen relacions amb els dirigents europeus, fins i tot que «regalen» al president dels EUA un avió immens, com poden callar d’aquesta manera? Recordem que donen aixopluc a l’emèrit, o que contracten grans figures esportistes amb despeses milionàries.

Hem de reconèixer la valentia del govern progressista PSOE-SUMAR en la seva actitud solidària amb el poble palestí, sabem que podrien fer més, molt més, així i tot, devora altres governs europeus dominats per l’extrema dreta hem de valorar les passes fetes davant organismes internacionals.

El reconeixement no és contradictori amb continuar exigint que facin passes més valentes, en les reunions amb els representants europeus, per aturar aquest genocidi inhumà, com ha dit el secretari general de Nacions Unides António Guterres i el Manifest que signen totes les entitats dependents com UNRWA, UNICEF, i altres com SAVE THE CHILDREN, OXFAM INTERMON, MOVIMIENTO POR LA PAZ, MÉDICOS SIN FRONTERAS que acaba així:

«EXIGIM a Espanya, als líders europeus, i als estats aliats amb Israel, que exerceixin la seva influència per: 1. Un alto el foc immediat i definitiu; 2. La protecció efectiva de la societat civil d’acord amb el dret internacinal humanitari; 3. L’obertura total i sostinguda de tots els passos fronterers per garantir l’entrada massiva d’ajuda humanitària,sense condicions polítiques; 4. El respecte i el restabliment ple del mandat d’UNRWA i de totes les agències humanitàries, sense criminalització ni obstrucció polítiques; i 5. La suspensió dels càstigs col·lectius com a arma de guerra, com l’ús de la fam i el desplaçament forçat​​».

Confiem a veure aviat tot allò que exigeixen!