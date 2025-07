Falsedats i abandonament institucional del català

Quan l’humorista espanyol Gila anava a la guerra, demanava als enemics on havien de dirigir les bombes perquè no el ferissin i quan es cansava de disparar, demanava un període de descans com al futbol. En la guerra política actual no hi ha primeres ni segones parts, sempre està en la mateixa part, sempre activa, mai no s’atura, ningú no demana descans. Les bombes van i vénen. No hi ha molts de morts, però sí que abunden els ferits. El que més bravegi de transparència i d’honradesa, resulta que es demostra que és el més mafiós i trampós. Avui resulta que a l’Estat espanyol hi ha molta gent fent feina, per ventura no n’hi havia hagut tanta mai, però encara en queden molts que no n’han trobada.

Resulta que molts de joves estudiants han après que tant si estudien una carrera, com si n’estudien més, tendran dificultats per poder demostrar els estudis que hauran fet a través del desenvolupament de la tasca professional o hauran de desenvolupar alguna carrera per la qual no tenen vocació. Llavors en el que sí tots estan d’acord és en guanyar doblerets que els facin independents dels seus pares i que puguin començar una nova família. Així han après que si assisteixen als mítings dels partits polítics guanyadors o en bona posició i es posen al servei dels caps visibles tendran facilitat per arribar a alguna regidoria o a algun càrrec que els reporti més de 50.000 euros anuals (4 o 5.000 euros mensuals). Això quan un treballador que ha de dedicar totes les hores del dia i algunes de la nit a fer neteja, cobra al voltant de 1.000 euros mensuals, no arriba als 15.000 anuals. Si el lloc de feina ben pagat requereix alguna carrera determinada, falsejarem el currículum i direm que tenim aquesta carrera necessitada i unes quantes carreres més. Càrrecs d’aquests, concedits, beneïts i posats com a exemple pels seus caps n’hi ha molts, però ningú no està disposat a reconèixer-ho, si no els descobreixen «in fraganti». Aquests caps polítics són els responsables que molta jovenea no vulgui estudiar, perquè no vol perdre el temps.

Mentre comprovam cada dia que les qüestions polítiques no milloren, sinó que ocorre tot el contrari, no fan més que empitjorar… la llavor de l’odi sembrada va fructificant aquí i allà. Ara ha estat a un cicle de cine a Castelldefels, ja que l’ajuntament ha estat capaç d’eliminar l’única película programada en català, i tot perquè una persona no catalanoparlant s’ha queixat.

Aquesta notícia la podem llegir al diari online La República. Una altra vegada més els catalans hem de permetre i suportar la imposició de la llengua castellana sobre la catalana. Això quan qualque grup polític vol fer creure que no existeix cap problema de substitució ni de discriminació lingüística cap al català. Però aquesta notícia demostra que sí existeix, ja que ho demostren els fets succeïts durant el cicle Cine entre Palmeres de Castelldefels (Baix Llobregat). El cicle de cinema ja havia arrencat ben coix, perquè només s’havia programat una pel·lícula en català, la qual ni tan sols va arribar a poder projectar-se per mor de la queixa d’una sola persona, que era castellanoparlant. L’Ajuntament de Castelldefels (del PP havia de ser) va autoritzar la substitució lingüística, i ni tan sols els espectadors varen esser informats. Tot plegat, deixa clar que centenars de catalanoparlants poden denunciar discriminacions i xenofòbia pel fet de parlar la seva llengua i seran ignorats, però la queixa i incomoditat d’una sola persona castellanoparlant és suficient per esborrar el català de la vida pública i del mapa.

La situació ha estat denunciada per la regidora d’ERC Lourdes Armengol durant el darrer ple municipal. Ha manifestat que el dia que estava prevista la projecció en català de la pel·lícula ‘Intocables’ en el marc del cicle de cinema organitzat pel consistori, i que preveu la projecció d’un total de vuit pel·lícules recentment estrenades a les grans sales. Ja fa anys que totes les pel·lícules que es projecten són íntegrament en castellà excepte una, que és en català, i que malgrat representar la quota, és l’única oportunitat pels catalanoparlants de gaudir d’una vetlada de cinema en la seva llengua pròpia.

Enguany, però, el govern local de la ciutat havia decidit atropellar el mínim respecte que encara es guardava per a la llengua catalana i els catalans i catalanes, i s’ha eliminat la presència del català de la programació, tot i estar prevista inicialment. «Després d’un comentari d’una espectadora, el treballador responsable de l’activitat va reaccionar de manera inapropiada, afirmant que trucaria al consistori per poder-la canviar al castellà. Pocs minuts després, sense consultar els assistents, la projecció es va fer finalment en castellà, trencant unilateralment la programació», ha denunciat la regidora republicana.

Armengol ha posat el focus en la gravetat dels fets, ja que suposen la marginació total del català d’un esdeveniment públic: «Volem saber: qui va donar l’ordre? Amb qui va parlar aquest treballador? Per què va fer el canvi d’idioma? Per què ens preocupa moltíssim l’abandonament institucional del català».