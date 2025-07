Prohens Pinotxo

La senyora Prohens en les seves declaracions porta sovint l’ADN de la manipulació tendenciosa, senya d’identitat inalterable a la genètica del PP. N’hi ha prou de recordar les declaracions d’Aznar fa pocs dies afirmant que «quien se asocia con presidiarios» i «pacta con delincuentes» pot «acabar en la cárcel» perquè és el seu ecosistema («ambiente»). Curiosa sentència perquè amb la imputació de Cristóbal Montoro ja són vuit (més de la meitat) els ministres del darrer Govern de José María Aznar que han estat processats per corrupció (i tres per cert han acabat a la presó, Rodrigo Rato, Jaume Matas i Eduardo Zaplana). Prohens ha tergiversat la realitat (ho direm així per suavitzar) amb la intenció de negar les crítiques de Bernat Nadal, degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears, que va advertir que construir en sol rústic com permet la Llei 3/2025, aprovada amb els vots del PP i Vox, les illes deixaran «de ser un atractiu» i convertir-se en «un decorat de cartró i pedra en el qual serà difícil viure». La presidenta ha declarat, ni més ni menys, que les edificacions en àrees de transició (que ella no considera rústiques, tot i que la majoria són espais rurals) no «suposen ni un pam de ciment més» (!!!). És a dir, que els habitatges es faran d’aire.

Intuesc que hem d’interpretar com fa ella, agranant cap al seu costat, que les àrees de transició (AT) que sempre s’han considerat rústic perquè són camp (són zones rurals), poden ser completament destruïdes i farcides de ciment pel fet de tenir aquesta denominació igual que si fossin espais urbanitzables. És a dir que els promotors i constructors, sols a Palma, poden arrasar amb 400 hectàrees de sòl rústic (AT) com si res i farcir-les d’edificis. I la justificació d’aquesta bomba urbanística és per llogar cadiretes: diu que són «habitatges amb algun tipus de protecció», però no especifica que el 50% seran lliures i l’altre 50% no seran de protecció oficial sinó habitatges de preu limitat, que són un 33% més cars. I a sobre, que seran per «gent d’aquí». La llei no prohibeix que els estrangers o els peninsulars puguin comprar els habitatges lliures, sols posa alguns requisits pels de preu limitat. Per tant, al contrari del que afirma la senyora Prohens sí que vendrà més gent a viure a l’illa i sí que engreixarem el problema enorme del creixement demogràfic. Per no veure-ho així o s’ha de ser ingenu o malvat. Per acabar, és evident que, tot i la colossal destrucció de territori que la llei provocarà, els residents que en l’actualitat no poden comprar un habitatge, tampoc no podran accedir als habitatges futurs perquè el «preu assequible» (del que parla la presidenta) estarà pels núvols.

En definitiva, aquesta llei no beneficia a Mallorca ni a la població illenca sinó essencialment als especuladors, als promotors i als constructors. No sé si com ha dit algun polític de l’oposició es tracta de prevaricació, però no m’estranyaria que hi hagi interessos opacs. Potser la UCO i els jutges tenguin aquí una mina. El trist és que, després que s’hagi desenvolupat tota aquesta urbanització salvatge de l’illa, més que un decorat de cartró pedra tendrem un decorat de ciment i asfalt pertot arreu.