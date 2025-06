Del Pla de Mallorca al món, no a la guerra

La justícia social, el repartiment de la riquesa i els valors del que és col·lectiu són el que ens ha duit com a societat al benestar que hem gaudit les darreres dècades, és evident que hi ha molt de marge de millora, i per això treballam cada dia des de l'esquerra, tant social com política.

Desgraciadament, els darrers mesos assistim a dos fenòmens globals que han trasbalsat les nostres vides, per una banda, l'ascens de l'extrema dreta a quotes importants de poder i per una altra, l'augment de les guerres arreu. És evident que les dues qüestions estan perfectament comunicades i entrellaçades, les guerres no són més que la fórmula que de tota la vida ha trobat en l'extrema dreta per generar sensació de por a la població, alhora que infla el compte de resultats de la indústria armamentística, desgraciadament pel capital les vides humanes només som béns de consum.

Ara, els mateixos que ens han posat la por d'una guerra global al cos, ara que patim per les nostres vides i el futur dels que ens envolten, ens demanen que renunciem a la societat del benestar, als drets que ens ha costat dècades de lluita i reivindicació aconseguir, tot a canvi d'una seguretat que és del tot insegura i de cada dia més vigilada.

Però que podem fer davant aquesta envestida global?

Idò com sempre, podem fer molt, ens hem d'organitzar per expressar el nostre desacord i ho hem de fer amb la força que ens dona construir des de baix, perquè som la gent i els pobles que hem de fer front a les envestides de l'extrema dreta global, només si hi ha pau al món podrem continuar treballant pel benestar de les persones, les guerres només duen pobresa i desigualtats socials.

És per això que ara més que mai és imprescindible treballar per la cultura de la pau.

Les xerrades que tenguem als cercles d'amistats i les accions que duem a terme als nostres pobles seran les que faran que la consciència pacifista creixi, qualsevol actuació per petita que sigui segur que serà profitosa, no deixem passar cap oportunitat per reivindicar el diàleg i la pau com les úniques sortides possibles, és passa a passa que es fa el camí.

Igual que ho farem al nostre redol, ho faran a molts altres racons del món i ho faran com noltros amb l'honestedat de voler el progrés, el bé comú i la pau.

Joan Josep Mas Tugores 'Collet',

Regidor de MÉS a l’Ajuntament d’Algaida.