Més llibres i cap guerra!

Ja és aquí un dels dies més preciosos de l'any, la Diada de Sant Jordi. Els carrers i places de les nostres ciutats i pobles s'omplen de llibres, de roses i de mostres d'amor... i del que encara sembla més exòtic en els temps que corren: de residents.

Celebram la vida, l'amor i l'intel·lecte en aquesta bella tradició nascuda en el si de la cultura catalana i que s'ha exportat a mig món, sense fronteres ni aranzels. La festa creix i s'expandeix. Cada any hi ha més sant jordis plens de llibres i de roses a més llocs del Planeta.

La Diada de Sant Jordi del 2025 arriba en un context internacional marcat per les guerres, els conflictes internacionals i la incertesa global i individual de la majoria de les persones que habitam la Terra.

Ara mateix hi ha al món 56 conflictes bèl·lics actius, el nombre més elevat des de la II Guerra Mundial. Ucraïna, Gaza (Palestina), Sudan, Etiòpia, Afganistan, Síria, República Democràtica del Congo, Colòmbia... viuen massacres i demés efectes de les guerres i del negoci de les armes.

Una tenebrosa alineació de psicòpates criminals ens han conduït a aquest desastre col·lectiu: Trump, Biden, Nethanyahu, Erdogan, Kagame, Borrell, Von der Layen, Rutte, Orban, Lukaixenko...

I encara afegim-hi que creix a tot Occident l'ombra de la internacional de l'odi que treballa per escampar el dolentisme i prepara el retorn al poder dels que cremaven humans en forns i llibres en fogueres al carrer.

I no passemper alt que a les Balears en tenim una representació que, malgrat el seu caràcter patètic i caricaturesc, és igual de perillosa.

No oblidem, però, que el moment més obscur és just abans de l'aurora. I que l'Aurora, presagi de llum, sempre retorna, per molt fosca que sigui la nit que l'ha precedit. Aquí, abans i ara, hem tengut qui ha volgut enterrar les Aurores perquè ignorants com són, desconeixen que les Aurores són, també, llavors. Llavors de dignitat i coratge.

I amb dignitat i coratge recuperarem la memòria de les Aurores. I plantarem cara a la maldat i a la ignorància amb les nostres armes invencibles i imbatibles: la paraula escrita i el llibre.

Tornem a esdevenir, com dèiem fa uns anys, bi-bibliòfils i trans-regaladors de roses i llibres... Que tots i totes tenguem roses i llibres, construïm barricades d'idees, complicitats i empatia.

Llibres i roses contra guerres. «Contra el fusell, un somriure»; contra el militarisme, la insubmissió; contra el discurs d'odi, la poesia... Rosateigs en comptes de tiroteigs i llibreteigs en lloc de bombardeigs.

A qui li soni quimèric i llirista el plantejament, que calculi quines possibilitats té el món de sobreviure a una guerra generalitzada i descontrolada.

Més llibres i cap guerra!