D’altres terres vendran que de casa ens trauran

La dreta franquista considera que encara no s’ha destruït suficient territori de les Illes, i encara en vol destruir més. Amb l’excusa que falten habitatges, volen emprar més territori rústic per construir-hi. Als qui no ens sentim representats per la presidenta Prohens, del PP, ella ens recorda que tot és fruit dels pactes que té amb Vox en qüestions de turisme i d’habitatge. I per si no ho tenim clar, ens recorda que ells representen la majoria de la població i, per això, poden pactar el decret d’edificació en terreny rústic.

Com a representant dels rics que és ella, igual que ho va ser el generalíssim, defensa el negoci dels propietaris d’uns quants immobles, per utilitzar els que vulguin de lloguer turístic. Ella afirma que no aprova decrets a favor dels rics, sinó que ho fa a favor de les famílies normals. Deu suposar que les famílies normals són propietàries d’unes quantes cases. Na Prohens es deu pensar que la majoria de mallorquins són propietaris de mitja dotzena de cases. Ho dic perquè crec que la majoria de mallorquins i balears són persones o famílies normals.

Què va passar al Parlament un dia d’aquests d’abril? Doncs que el Partit Popular i Vox varen aprovar el decret del Govern que els permetrà requalificar sòl rústic per poder construir més habitatges a Palma, això era al principi, perquè han pogut fer una sèrie de canvis mentre es tramitava el decret al Parlament i s’hi han hagut d’incloure exigències de Vox, que permetran que aquesta requalificació també es faci a tots els pobles que tenguin més de 20.000 habitants. Diu la presidenta Margalida Prohens que el que s’ha aprovat es trobava en el programa de govern, ja que això és el que demanaven els ciutadans i les ciutadanes. Diu que el proper estiu hi haurà les mateixes places turístiques que va deixar l’esquerra i defensa que la major part del creixement de visitants es va concentrar en els mesos d’abril, maig i setembre, ja que durant els mesos de juliol i agost només va créixer un 1%. La presidenta no s’atura de dir que l’oposició el que fa és carregar tota la responsabilitat de la congestió turística i la falta de política d’habitatges damunt les espatlles de les famílies normals i de la propietat privada.

La presidenta continua defensant que existeixen diferències entre les mesures de contenció a curt termini i les mesures de transformació que no poden esser-ho en poc temps. Per això. ella repeteix que la seva posició no es reduir el nombre de places, sinó que ella sempre ha parlat que volia evitar un decreixement il·legal i torna a carregar-se el posicionament de l’oposició que ha perjudicat sempre la majoria de famílies normals de les Illes. Que a les darreres eleccions es va demanar un canvi en la política turística i que es mantinguessin les places de lloguer vacacional.

L’oposició, i en el seu nom Iago Negueruela, diu que el Govern el que ha fet ha estat aprovar un «pelotazo» de 670 milions d’euros que regala als promotors immobiliaris amb el decret i alerta que aquestes mesures suposaran un creixement de la població, augment no previst en el Pla General de Palma. També afirmen que Palma no té els serveis públics necessaris per acollir tanta població en els nous barris que es crearan. A més, afirmen que els habitatges que es construiran no estan pensats per als treballadors de les Illes, ja que amb els salaris actuals no es pot accedir a habitatges que valen més de 300.000 euros. Això ja es veu amb la construcció de grans blocs d’habitatges que es construeixen al Nou Llevant, i al voltant de l’Avinguda de Mèxic. 300, 400.000 i més són els preus dels habitatges que s’hi han construït. I ja es nota en un nou habitant del Polígon de Llevant que són persones riques de l’Europa interior i de les illes britàniques.

Sembla que n’hi hauria prou a cercar habitatges ja existents, que segurament amb lleus o vertaderes reformes, serien útils per solventar els probles existents. No cal suprimir sól rústic. No cal fer bo, allò de d’altres terres vendran, persones que de casa ens trauran.