Ser i tenir consciència de ser

Ser, i sobretot tenir consciència de ser un ciutadà, un súbdit colonitzat, per a més senyes sota un sistema, un règim monàrquic hereu del feixisme, a més amb aspiracions pròpies com a ciutadà i com a poble de clara vocació republicana, antifeixista, és una anormalitat que afecta de dalt a baix la vida quotidiana d'aquest ciutadà, de mi mateix. Si a més pertanys a una comunitat lingüística, com la pròpia, clarament afectada per una activa militància de supremacia lingüística, castellana en aquest cas, i depens per a mínimament salvaguardar la teva llengua, de normes, lleis, institucions administratives polítiques, judicials i fins i tot i sobretot, policials i militars, pròpies de la metròpolis, estàs llest, no cal que aspiris a cap normalitat com a ciutadà lliure, no ho ets, ni ho seràs en aquestes condicions, mai no hi podràs actuar. Al menys com són i ho fan els ciutadans de les nacions que no estan, que no són, colonitzades. Deixes, ja ets, políticament, un ciutadà malferit, que no viurà amb normalitat la vida quotidiana que podria gaudir en un poble lliure. Ni tu podràs, si en tens consciència, ni potser encara més qui no la té.

Els mitjans de comunicació, no tots és clar, es fan ressò de manera recurrent de vulneracions als, molt teòrics, drets lingüístics que patim els catalanoparlants a la nostra terra. Però aquestes vulneracions, o befes, menyspreus, buits, succeeixen cada dia, molt més en persones que els volen fer servir aquests drets lingüístics, a casa seva, al seu territori, torn a repetir, no a Madrid, per posar un exemple. És clar que una situació d'anormalitat de cada dia d'aquesta mena arriba a cansar, a fer-te doblegar, és a dir, a sotmetre't a aquest supremacisme lingüístic actiu i militant del castellanisme, de l'espanyolisme, ben actiu a hores d'ara. T'hi pots resistir, aleshores ja ho saps, n'hauràs d'agafar consciència i hauràs de lluitar, militar en la teva, en la seva defensa, cada dia. Si no ho fas, ja veuràs que tu i els teus fills parlareu, gairebé sense adonar-vos-en sobretot en castellà, reduint de cada vegada més l'esfera on ho seguiràs fent amb la teva llengua, amb el ben entès que si dins aquesta esfera s'hi incorpora un parlant castellà, t'hi sotmetràs i li parlaràs en castellà, tot d'una, segurament per una falsa, heretada i vergonyosa concepció de fer-ho per educació, però no és per això. I ho saps.

Em va sobtar un cas concret, quotidià, com tants d'altres, que em va succeir a mi mateix. Un dia, a les festes del poble vaig topar per casualitat amb una mare, anglesa, de dos fills nascuts aquí, amics dels meus fills, ja en la trentena, per tant aquesta dona deu fer més de trenta anys que viu a un poble de Mallorca. M'hi vaig dirigir, amb mallorquí, per presentar-me i li vaig dir que era el pare dels amics dels seus fills. Simplement em va mirar, amb cara seriosa, i em respongué: «Y a mi, porqué me hablas en mallorquín?». Astorat vaig respondre, suau i clar: «Perquè això és Mallorca». I vaig partir.