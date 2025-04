D’una casa a l’altra

Amb la crisi del 2008, varen saltar pels aires una sèrie de certeses que feia ja unes dècades, que es donaven per descomptades. El percentatge de població pertanyent a la classe mitjana es va aprimar, la classe obrera i alta, varen augmentar i, amb l’esclat de la bombolla immobiliària, el dret d’accés a un habitatge digne, va quedar seriosament tocat. Això va impactar, lògicament en el dia a dia dels ciutadans així com en les seves possibilitats per organitzar-se la vida. Així, el concepte de la casa de sempre, que hom podria suggerir-li, per exemple, ca la padrina, va esfumant-se, d'un grapat d'anys ençà.

Les condicions materials en què han de viure sectors importants de totes les edats, joves i no tant, es reflecteix en la decoració de les cases d’avui. Colors blancs, espais buits, mobles idèntics, poc sòlids i resistents al pas del temps i a les constants mudances, tan pròpies dels nostres dies. És clar que, pel preu que tenen, no es pot demanar gran cosa. Res a veure, ni de conya amb els de ca la padrina, que bona part d’ells, potser els havia anat afegint de familiars i generacions anteriors. I a poc a poc, havia anat construint una llar familiar, amb una llarga història pròpia al darrere. Mobles líquids? Segurament, i espais buits o plens amb objectes d’escassa substància i personalitat. Llocs sense vida, perquè es tracta sovint d’un espai on poder arribar l’horabaixa, el vespre, i descansar. Menjadors fantasmes, sense a penes comunicació, ni moments en comú. El panorama de precarietat, més enllà del que és estrictament econòmic i laboral, impacta en les relacions interpersonals, en les possibilitats de poder dur a terme un projecte de vida i clar, també en allò que ens transmet una casa només d’entrar-hi. De la mateixa manera que a vegades es respira energia positiva, il·lusions, realització personal i fins i tot bon gust, també es pot respirar impersonalitat, il·lusions arraconades durant massa temps i tristesa. Retrats reals de trossos de vides, a vegades plenes i satisfactòries, com hauria de poder ser i d’altres, fotudament monòtones, mancades d’horitzó.