L’administració catalana ho fa ben malament

Les ràpides decisions d’en Trump l’estan fent perdre la partida. Amb la Xina s’ha trobat amb un os mal de rosegar. Però és que ara també haurà de tenir en compte l’Índia, que ja ha sobrepassat en habitants a la Xina. Índia es converteix en el mercat més gran del món. Trump no havia previst els centenars de milions de dòlars que perdria amb les seves mesures que repercutirien a les borses. El PSOE actuant i el PP criticant. Que vas a favor de Trump, idò mal fet. Que vas en contra de Trump, també està mal fet. L’escola de formació de les noves fornades de ‘peperos’ només té una unitat. Dir o fer tot el contrari del que facin els del PSOE. No n’hi ha més. En aquella rondalla on Déu posava cullerots de cervell a la població mundial, es veu que als ‘peperos’ només els en va posar una cullerada sopera. D’aquí que els costi tant posar-se a carburar. No carburen ni carburaran, perquè no n’hi ha més. Quan vegeu el tal Feijóo fent declaracions, mirau-lo de prim en compte i vos n’adonareu que no n’hi ha pus. O el llevau de la circulació o enfonsarà el partit dretà de tota la vida, que fins ara s’aguanta amb el suport del pal de sosteniment que suposa el partit del diccionari. Segur que per casa vostra en pastura algun, de Vox. Quina desgràcia per als que se’ls va ocórrer posar aquest nom al manual de paraules. A partir d’ara no consulteu el Vox, que vos aconsellarà malament, a no ser que malament vulgueu ser aconsellats.

Recordau qui va ser cap de Podemos? Sí? Exacte. Va ser Pablo Iglesias. Doncs aquest exdirigent de Podemos ha manifestat que els dirigents d’ERC li varen demanar que no traspassàs les competències d’immigració a Catalunya. Que segons aquest polític ningú demana aquestes competències si no és per fer el mal. Aquestes competències eren demanades per Junts. El secretari general de Junts, Jordi Turull, contesta a Iglesias dient que si Catalunya reclama les competències d’immigració és per fer el mal, però si les exerceix un govern espanyol, no. Turull ha afirmat que Carles Puigdemont ja no és el principal enemic de la dreta judicial espanyola, que per a aquests, l’enemic principal és Pedro Sánchez. De fet, és allò que hem dit abans del poc cervell, ja que si en tenguessin, resoldrien el problema processal de Puigdemont, perquè aquest es podria convertir en el seu aliat, si el deixassin tornar tranquil·lament aplicant-li l’amnistia, aquesta que no volen aplicar.

Això ho ha promogut Pablo Iglesias, en el moment que estava presentant el seu llibre ‘Enemigos íntimos’. També ha afegit que no té cap intenció de tornar a la política institucional. Explica els motius d’aquest no retorn que són els seus fills i la llibertat que té a l’hora de dirigir el seu mitjà de comunicació. Diu que governant ho va passar molt malament, en canvi ara, és feliç en l’àmbit personal i l’entusiasma la seva feina. També ha explicat que en deixar la política institucional no va rebre cap oferta per ocupar algun altre càrrec. «No em varen intentar comprar de cap manera, però m'hauria agradat que ho intentassin per posar-me a prova», ha explicat i ha apuntat que ha pensat a marxar del país, on recorda que ha de tenir i dur seguretat.

L’avi Siset a la xarxa social X denuncia i ens informa sobre el fet que l’administració de Catalunya està empadronant ‘immigrants il·legals’ marroquins i subsaharians indiscriminadament a casa de famílies, donant-los dret d’okupar legalment aquestes cases. És convenient que reviseu el vostre padró, ja que si això és veritat, serà un gran escàndol i un gran perill. Esperam que l’avi Siset hagi llançat una fake news en lloc d’una veritat com una catedral.