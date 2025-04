Un perillós senyor europeu

He tornat a veure programada per filmin, on he perdut l'oportunitat de tornar a visionar la pel·lícula del ja llunyà 1995, ‘La Haine’ (l'odi). Aquest film el vaig veure aquells anys en un cinema de Palma que ja no existeix, l'Astoria, crec que es deia. Una escena he recordat diverses vegades de llavors ençà, és aquella on els protagonistes de la pel·lícula, joves de barris perifèrics parisencs sovint enfrontats a la policia i a l'hostilitat del sistema, veuen entrar al metro on viatgen, un senyor de mitjana edat, grassonet, un treballador més, amb la seva carmanyola, el seu posat de voler passar desapercebut, no cridar l'atenció, nul. El miren, els joves, i un d'ells li diu a un altre amb semblant seriós: «Veus, aquest, aquests són els més perillosos». No record res més, només que l'escena em va sorprendre perquè era clar que a aquells joves els envoltaven elements i situacions que pareixien molt més perilloses.

Crec entendre que Europa és aquest senyor, ho és en tant de l'actitud de qui es gira d'esquena i no diu res, quan no ajuda, davant les accions criminals genocides de l'estat d'Israel, amb especial afectació a l'assassinat i patiment de la població infantil, innocent i vulnerable. Ho és en l'actitud submisa enfront dels dictats dels Estats Units, en especial als referits a les aspiracions militars expansionistes de l'OTAN. Ho és en el seguidisme del discurs racista contra la immigració i en la manera com el resol utilitzant com a barrera de contenció mètodes que atempten contra els drets humans més elementals, com la mateixa vida, a canvi de pagar a altres, a països del nord d'Àfrica que prèviament han desestabilitzat, perquè li facin la feina bruta. Ho és en la permissivitat, quan no amb l'explícita identificació, amb polítiques d'extrema dreta que avui governen països com Hongria, Itàlia, Holanda i que s'estén per tota la resta d'Europa... Ho és com a beneficiari de conflictes bèl·lics neocolonials, com a paparres instal·lades a molts territoris africans a fi de seguir explotant i espoliant els recursos naturals, especialment els minerals i terres rares. Ho és en la inacció enfront la desforestació de l'Amazònia i altres zones de selves tropicals del món a fi de seguir subministrant al consumisme insaciable, productes com l'oli de palma, la soja o la fusta per a fabricar mobles. Ho és en la hipocresia general en les seves polítiques contra el canvi climàtic en no adoptar postures clares i valentes en favor del decreixement per, al cap i a la fi, seguir beneficiant el gran poder econòmic automobilístic i d'energia fòssil, ho podem comprovar cada dia. Ho és en la manera com adopta actituds còmplices amb els estats ocupants del que al cap i a la fi són colònies dins Europa, en negar la resolució de conflictes dolorosos i prou llargs de lluites de reivindicacions democràtiques pel dret a l'autodeterminació d'Irlanda, Euskal Herria o Catalunya. Europa ho és també en tant que són molts els joves que tornen vells aviat i s'assemblen a aquest senyor europeu de la pel·lícula, gras, blanc, islamòfob, poruc, reaccionari, masclista, homòfob, bel·licista, cregut, ignorant, generador d'odi, el mateix senyor perillós que tan bé descriu l'escena de ‘La Haine’ i que crec haver arribat a entendre.