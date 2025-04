Aquest primer cap de setmana de l’abril hem viscut l’alegria de compartir els carrers, a les quatre illes nostres. El dissabte i diumenge una gran part dels joves a l’Acampallengua, a Felanitx. Altres joves, adults i majors, als carrers de Ciutat, Maó, Vila i Sant Francesc reivindicant solucions al problema de l’habitatge.

És alegra sortir als carrers un dissabte, acompanyades de moltes persones desconegudes, que ens reconeixem en el fet de sortir juntes per una mateixa reivindicació, volem habitatges assequibles per a la classe treballadora, per qui treballa amb un sou o dos, més o manco amb precarietat o feina fixa. Volem habitatges que es puguin pagar la joventut, quan accedeix a una feina i vol sortir de ca seva, volem habitatges per a la gent ja jubilada que no ha accedit en la seva vida a una propietat, que els pugen el lloguer per especular, volem habitatges per a famílies nouvingudes, que volen arrelar-se aquí.

En una paraula, volem habitatges per llogar que permetin una vida amb sostre, sense fons voltor que es fan milionaris per l’especulació del sòl. Uns habitatges dignes amb lloguers socials que es destinin a persones i famílies vulnerables.

Ens alegra veure la quantitat de joves que s’han reunit a Felanitx, a l’Acampallengua, d’edats molt diverses, contents de compartir l’acampada, les activitats, el concert amb grups mallorquins que els fan ballar, riure, conèixer gent i sentir que formen part d’un gran col·lectiu que defensa la vitalitat de la nostra llengua a tots els àmbits de la vida social. Ens alegra i volem transmetre l’enhorabona a les i els joves que han fet possible amb el seu voluntariat l’èxit d’aquesta trobada.

Ens alegra veure els noticiaris que ens mostren les manifestacions el mateix dissabte a altres llocs de l’estat espanyol. Multitudinàries a Barcelona, Madrid, València… a moltes capitals d’arreu de la península. I veure les portaveus de les entitats i organitzacions convocants, amb força, amb fermesa, explicant els motius de les sortides.

Coincidim amb elles que les institucions han de ser valentes, han de posar fil a l’agulla per contrarestar l’especulació del sòl, amb instruments legals, certament, capaços de treure els habitatges buits, de posar límits als lloguers.

Sabem que no és un problema illenc, agreujat pel lloguer turístic, ni estatal, som conscients que es viu a altres llocs d’Europa. Coneixem que les solucions no són fàcils, ni tan sols de voluntat política exclusivament… I, així i tot, crèiem que s’han de trobar sortides, i n’hi haurà si no es posa per damunt de tot l’interès de les persones per enfrontar-se a l’interès dels poderosos, aquest 1% que inverteix els doblers en l’especulació immobiliària o en la carrera armamentística.

Ens alegra compartir els carrers, amb el convenciment que la força de la gent unida mou muntanyes, canvia directrius, transforma realitats. Que el coratge de la gent quan deixa l’individualisme paralitzador, és capaç de crear objectius comuns per aconseguir reivindicacions justes.

Ens alegra saber que som una part de la ciutadania conscient que no es conforma en allò que diuen «no hi ha res a fer», «tanmateix, sempre ha estat així» «no hi creguis, tots són iguals» «ja he sortit moltes vegades, i per què?» Puc fer una gran llista de les raons que ens expliquen aquelles persones que han tingut altres feines abans d’anar a les manifestacions, aquestes i d’altres. Sabem que és més còmode el sofà que sortir als carrers, a la vegada que és més frustrant l’individualisme que formar part d’un col·lectiu, sigui un sindicat, una cooperativa, una entitat ecologista, una associació de veïns i veïnes o un partit polític.

Avui compartim amb molts milers de persones el record d’haver sortit als carrers, dissabte 5 d’abril, convençudes que compartir és millor que gaudir totes soles, cooperar és millor que ordenar, en una paraula, contentes de sortir als carrers conjuntament amb moltes persones que ens unim per transformar la realitat.