En tots els sectors catalans governen espanyols

Continuen els enfrontaments en tots els fronts possibles entre el PP i el PSOE, partits que alternen en el poder d’acord amb els poderosos de l’IBEX 35. Però ara, han trobat, i lluny de l’Espanya imperial, un motiu i una persona que els ha unit. El motiu són els aranzels imposats pels EUA sobre els productes que els exporti Espanya o l’encariment dels productes espanyols que es venen als EUA imposats per la persona que es diu Trump. És a dir, Trump és la persona d’unió entre el PP i el PSOE, que, a més aïllen els extrems formats pels pertanyents a Vox. Aquest és un motiu excel·lent perquè En Feijóo cobri coneixement i deixi d’anar aliat i de bracet amb els Abascal i companyia. No pot ser que continuï aliant-se amb els xenòfobs i amb els antifeministes. A no ser que vulgueu esser víctimes de les dones que Vox deu enviar a liquidar homes per poder tenir raó.

En Trump vol que els venguem més barats els nostres productes i que els comprem més cars els seus. Ho aconseguirà? Diu que ells han alimentat el món i que això no ho farà més, perquè vol convertir-se en el país més ric del món. Ho aconseguirà o resultarà que empobrirà enormement els nord americans que hauran de penedir-se durant una eternitat d’haver pujat al poder un ric famós que es diverteix jugant a golf, mentre treballa per empobrir el món i aconseguir que els que pateixin fam es morin on es trobin. Ell només vol saber coses dels països que pateixen misèria, si els poden proporcionar productes com la plata, l’or o qualsevol mineral que els EEUU puguin explotar. Que ells trobaran materials suficients per aconseguir aquests productes i explotar-los. Si el personal dels països productors es moren de fam, no vol que sigui el seu problema. Que es fotin!, deu pensar ell.

Ara resulta que també es vol utilitzar la universitat per anar en contra de la identitat dels catalans, és a dir, contra el tret de distinció principal, que és la llengua. Per exemple: a la universitat de Lleida, el 70 % dels alumnes són espanyols, mentre que només el 30% són catalans. Sembla que el govern del PSOE, amb els comuns i ERC impedeixen estudiar medicina als fills dels catalans. També el districte únic fa que Espanya faci neteja ètnica, segons consta a la xarxa social X (abans twitter). Ens conta que a la majoria de comunitats d’Espanya les notes que es posen al batxillerat són més altes que a Catalunya i això facilita que aquests alumnes amb les notes més altes superin la nota de tall per accedir a les diferents carreres, mentre que molts catalans es queden fora perquè hi ha un districte universitari únic per a tot l’Estat. La solució passaria per suprimir el districte únic i, si això no és possible, fixar una quota obligatòria de places per a alumnes de la mateixa comunitat, que fos almenys d’un 70 o d’un 80%. Davant de les xifres reals desastroses dels estudiants catalans, que haurien de ser un dels tresors més preuats i que al final repercuteixen en el sistema sanitari català. Com que tenim clara la causa, hauríem de treballar per trobar les solucions adients. Clar, això no passaria si les proves d’accés fossin cosa de cada universitat. O intentar comprovar si és veritat que als batxillerats espanyols es posen notes més altes que als de Catalunya. També s’hauria de poder comprovar que les notes més altes, ho són perquè aquests estudiants tenen més coneixements, i si els coneixements que tenen s’adeqüen a les necessitats de la carrera.

Al sector bancari no ens trobam gaire millor, la majoria de membres o tots els que formen el consell de Caixabank són espanyols. Clar, com que ells manifesten que els catalans també són espanyols, ho troben normal, però no se’ls ocorre posar-hi cap català i manco si aquest s’expressa normalment en la seva llengua. Al diari El Punt Avui hi podem llegir: «El Consell d’Administració de CaixaBank ha acordat el nomenament d’Amparo Moraleda com a vicepresidenta de l’entitat financera, després de l’informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. Moraleda, consellera independent del Consell d’Administració de CaixaBank des del 2014, substitueix en el càrrec Tomàs Muniesa, actual president no executiu (Moraleda compta amb una dilatada trajectòria com a directiva i consellera de diverses companyies i organismes d’àmbit nacional i internacional. Nascuda a Madrid i enginyera superior industrial per ICAI i PDG per l’IESE, va ser directiva d’IBM entre el 1995 i el 2009, on des del 2001 treballava)». Així podríem anar estudiant la personalitat i la biografia de tots els components del Consell d’Administració. I què hem de fer? Segur que no ens podem conformar a vendre les cases i anar a lloguer.