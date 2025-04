La guerra d’aranzels

Donald Trump, president dels EUA, ha declarat la guerra comercial al món. La decisió d’imposar aranzels a gairebé la meitat del planeta, obre la porta a la incertesa global i atia el fantasma d’una nova recessió econòmica de conseqüències imprevisibles. Amb la signatura de la seva ordre executiva, el magnat nord-americà ha donat una estocada de mort a la globalització liberal i al lliure comerç, obrint un nou escenari per a les relacions internacionals i la competència entre estats.

El debat sobre les mesures proteccionistes o de sobirania econòmica no té, a priori, perquè ser negatiu. Des de l’esquerra també s’han reivindicat mesures semblants, com la sobirania alimentària. Això sí, l’esquerra ha defensat sempre la justícia social com a pilar de l’economia. Debades no hem de perdre de vista que Trump és el defensor i la punta de llança d’una extrema dreta que només cerca acabar amb els estats del benestar i enriquir les grans empreses. El seu model econòmic és la pugna capitalista i l’expansió territorial, com en el colonialisme del segle XIX.

Moltes economistes i analistes auguren un escenari econòmic i social molt negatiu per als EUA, sobretot per la resposta a l’escalada d’aranzels que preparen els països afectats, en especial la Xina i la Unió Europea. Algunes publicacions de renom han arribat a afirmar que els nord-americans perdran la seva hegemonia comercial i que la vida dels ciutadans es farà gairebé insostenible. El preocupant, però, és que els EUA continuen sent una gran superpotència militar amb una capacitat bèl·lica gairebé hegemònica. I al capdavant del país s’hi troba un personatge que governa en funció del seu humor i no dubta a parlar de la «tercera guerra mundial» com si fos una realitat més que possible.

Davant aquest escenari d’incertesa, els països europeus haurien d’aprofitar la conjuntura per a enfortir-se i intentar defensar els valors de la democràcia i fomentar, més que un rearmament militar, una economia basada en l’interès de les persones i el model social. La justícia social hauria de ser el far de la lluita europea i la divisa per a contrarestar els discursos ultres que amenacen, des de dins i des de fora, els pilars de les societats democràtiques. La ciutadania, en aquest sentit, hauria d’obrir els ulls i adonar-se que, realment, els discursos de l’extrema dreta només comporten aprofundir en les desigualtats i només són maquinàries per a generar pobresa. Sigui com vulgui, davant aquests nous temps de foscor global, cal mantenir el cap clar i lluitar per la justícia.