Un espectacle que fa feredat

En Feijóo, la segona d’en Feijóo, n’Ayuso, i la tropa comandeta del PP no paren d’enfrontar-se al Govern espanyol en tots els aspectes. No en troben cap de bo. Creuen que així els anirà millor, però s’equivoquen. Fa una bona temporadeta que el PSOE va recuperant terreny al PP, i d’aquesta manera, el PSOE els pot arribar a agafar i sobrepassar. Aquest és el seu problema, però se’n foten. No pensen ni volen pensar que les retallades de distància entre els votants de tots dos partits fa quatre mesos consecutius que es va retallant, segons l’últim baròmetre de l’Institut 40dB per a El País i La cadena SER, els socialistes es queden amb un 29,6% en estimació de vot. Els socialistes es queden a 2,6 punts percentuals dels populars (32,2%), quan l’avantatge del partit de Feijóo en el sondeig anterior era de més de 4 punts.

De les quatre forces polítiques principals que varen concórrer a les eleccions de juliol de 2023, Vox és l’única força que milloraria el seu resultat en quasi dos punts percentuals, mentre que el PP en perd un, el PSOE, dos i Sumar en perd més de sis. Totes les forces que varen ajudar a conformar l’actual Govern (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG i CC) perden al voltant d’un punt. Per mor d’aquests resultats, la ministra d’Hisenda va anunciar la condonació de més de 83.000 milions del deute de les comunitats autònomes, essent Andalusia i Catalunya les més beneficiades en termes absoluts. I això que al Govern els pareixia un gran premi, resulta que Feijóo va donar ordre als 11 presidents de les comunitats autònomes que presideix el PP de rebutjar tal iniciativa, perquè no volia premiar el PSOE. Se n’ha fotut dels beneficis que podrien tenir els seus votants, però està obsessionat que no vol que Catalunya sigui benficiada, perquè es veu que Catalunya es vol independitzar, i Feijóo només de pensar-ho s’infarta. Amb aquests polítics inútils, els votants s’ho hauran de pensar bé abans de tornar a concedir-los el vot. Aquesta setmana continuarem amb allò d’«Espanya ens roba», tot amb dades escrites a X pel Cercle Català de Negocis. Així podeu saber qui és el top tres de les CCAA que més doblers reben de la Unió Europea i la seva comparativa amb la mitjana estatal i Catalunya. S’ha de tenir en compte que sempre reben més els mateixos i per dissimular, sempre protesten. Els números són els següents: CASTELLA rep 52,4 euros per habitant. ARAGÓ rep 56,8 euros per habitant. ASTÚRIES rep 27,17 euros per habitant. LA MITJANA A L’ESTAT ESPANYOL és de 17,4 euros per habitant. Quan a CATALUNYA es reben 6,7 euros per habitant. Si això no és robar que venguin els que protesten i que ho diguin. Una altra notícia de traïdors, això explicat per Viqui a X, (aquesta persona crec que és independentista i per això fa aquesta denúncia): Eduard Garcia, de Junts, passa a RENFE, amb un sou anual de 125.000 euros anuals. Josep Maria Salas, d’ERC, passa a CNMC amb un sou de 124.107 euros anuals. Ramon Tremosa, de Junts, passa a AENA amb un sou de 122.562,96 euros anuals. Pere Soler, de Junts, passa a CNMC amb un sou de 124.107 euros anuals. Jordi Pons, d’ERC, passa al banc d’Espanya amb un sou de 110.036 euros anuals. Elena Massot, de Junts, passa a Enegas, amb un sou de 75.000 euros anuals. Sergi Sol, d’ERC, passa aRTVE, amb un sou de 125.000 euros anuals. Laura Castel, d’ERC, passa al Consell d’Europa, amb un sou de 73.308,48 euros anuals. Miquel Calzada, de Junts, passa a RTVE amb un sou de 125.000 euros anuals. Això fa que poguem dir que el que més parlava d’«Espanya ens roba» l’han col·locat al banc d’Espanya; el que criticava Rodalies l’han col·locat a la RENFE, els que criticaven la desinformació i les mentides de l’independentisme els han col·locat a RTVE, els que criticaven el monopoli aeri de Madrid, els han col·locat a AENA. Tota aquesta gent està col·locada, digitada i endollada. Tot això és un espectacle que fa feredat.