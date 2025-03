Habitatges buits a Ciutat

A Palma, hi ha actualment, unes 10.000 cases buides. A les Balears, una de cada sis es troba també buida o bé, amb un ús anual molt limitat. Segones residències d’illencs, peninsulars i ciutadans europeus, moltes d’elles; 105.000 sobre un total de 652.000. S’apunta sovint als esmentats habitatges, com a la causa principal del problema general d’accés a un habitatge digne. Fa prou anys que es va prohibir el lloguer turístic a Ciutat, per a saber que no ha tingut l’efecte que, suposadament, se cercava; abaixar els preus dels lloguers.

Alhora, el centre històric s’anava petant d’antigues cases senyorials, reconvertides en hotelets luxosos i caríssims, a l’abast d’unes poques butxaques. I fons voltors i ciutadans d’altres estats de la UE, a títol individual, compraven cases a tota l’illa, a la vegada estibada d’hotels de tota classe. Alguns, com és sabut, d’estètica impresentable, a primeríssimes línies de la mar. Totes aquestes realitats, però, devien considerar, que no feien apujar els preus, ni dificultaven l’accés a l'habitatge per a les classes mitjanes i treballadores. I que ho afirmes, o ho dones a entendre un govern progressista, doncs era tan increïblement hipòcrita i absurd, que costava trobar-hi cap explicació aparent.

Anys després d’aquella brillant i utilíssima mesura per a una majoria social, que, ves per on, garantia al sector hoteler, el monopoli del pastís econòmic, l’habitatge a Palma continua disparat, sense aturador. Si fins fa uns anys, era difícil llogar un pis, darrerament ja ho és també poder llogar una sola habitació. Però el problema, era Airbnb. Que, per cert, mai deuen utilitzar, per allò de la coherència, aquells i aquelles que el critiquen, quan viatgen, ah que no?

Tornant, però, a la qüestió, els governs, amb l’objectiu de facilitar que una part de les cases buides surtin al mercat del lloguer, poden impulsar plans que ofereixin unes majors garanties als propietaris, en el sentit de cobrir possibles impagaments o destrosses, en cas que es produeixin. A canvi d’aquesta seguretat econòmica i jurídica, els propietaris han d’oferir el seu habitatge a un preu més baix que el de mercat.

D’aquesta manera, l’accés a un habitatge de lloguer és més fàcil per partida doble: el preu és més accessible i, seleccionant l’administració corresponent els llogaters, s’eviten pràctiques discriminatòries per racisme, classisme, tipologies de famílies o altres circumstàncies que, desgraciadament, sovint son motiu d’incomprensió o rebuig. El propietari s’estalvia també la feina de llogar personalment i arriscar-se amb uns inquilins que segurament no coneix de res, així com la corresponent comissió a la immobiliària.

Es tracta d’una iniciativa, que sembla útil i pràctica, a priori. Tot i que fa uns mesos, el Govern Balear ha posat en marxa un programa d’aquest tipus, sota el nom Lloguer Segur, no s’entén que no s’aposti més clarament per aquest tipus de programes, tenint en compte com està el pati. La «solució», si més no discursiva, sembla que continua passant per responsabilitzar el lloguer vacacional, de tots els problemes relacionats amb l’habitatge.

Tant és que faci vuit anys que es va prohibir a Ciutat, sense haver aconseguit els propòsits pels quals se’n justificava la prohibició. Tant és que el perfil majoritari dels visitants tingui habitualment poc a veure amb el turisme massiu o de borratxera. Mentre van venent aquesta moto, els governants de torn, eviten prendre mesures efectives en relació amb l’habitatge, afrontar un debat obert i transparent on totes les parts implicades hi puguin dir la seva, mentre garanteixen, això sí, que la major part de la riquesa continuï concentrada en els sectors més poderosos de la societat.