El territori que dibuixa el mapa dels Països Catalans està situat políticament dins un estat i una Europa absolutament hostils al dret d'autodeterminació i no per aquesta posició antidemocràtica deixa d'estar habitat per una població que té, o lluita per mantenir, una identitat, una cultura, una llengua pròpia i una voluntat política de ser. Un dels punts culminants, exemple de mobilització popular pacífica admirat arreu del món, va ser el procés que va conduir al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 que, malgrat ser violentament reprimit i no acceptat ni respectat ni per aquest estat ni per Europa, ens ensenya a com poder fer-ho millor per tornar-hi. Aquest procés va donar ànims i força a diferents moviments anticolonials del món.

Ara mateix hi ha territoris, nacions ocupades i colonitzades al llarg de segles amb la força de les armes i la violència que d'una manera o altra persisteixen en la seva voluntat d'alliberament i que, ben al contrari del que s'esdevé, haurien de tenir el suport de qualsevol estat o organització internacional que es declari democràtica. Dels més propers podem reconèixer el basc, el cors o l'irlandès com els més actius.

Fa cosa d'un any va esclatar una protesta violenta a Kanaky, Nova Caledònia, a l'altra banda del món, que va ser reprimida per forces militars franceses colonials, perquè el govern gal per interessos estratègics i econòmics volia canviar les regles prèviament establertes per a la realització d'un referèndum d'autodeterminació. L'estat francès s'oposa així, no només a la voluntat del poble kanac, sinó a resolucions de l'ONU que tenen a la llista aquest territori per tal que pugui iniciar el procés definitiu cap a la seva independència, que podria esdevenir-se enguany mateix.

A Xile, el territori maputxe fa tres anys que està sotmès a un estat d'emergència amb ocupació i poders militars extraordinaris, això amb un president, Boric, dit progressista, que abans de ser-ho president s'hi declarava en contra i ara ostenta el deshonor de ser el qui amb més diferència ha mantingut aquest estat estat extraordinari de retallada de drets civils durant més temps. El territori maputxe situat en territori argentí de Milei, ha patit les darreres setmanes de febrer d'enguany una ocupació militar semblant, amb registres domiciliaris, agressions, detencions i fins i tot confiscació de llibres. Tot sembla indicar però, que la lluita del poble maputxe per a la seva independència, gens fàcil com totes, no s'aturarà.

Fa aproximadament un any ens va impressionar quan a Nova Zelanda Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, una diputada neozelandesa de tan sols 22 anys, esquinçava el text d’un polèmic projecte de llei en seu parlamentària mentre interpretava una haka, o crit de guerra maori. Una versió llibertaria conservadora d'aquell país, ara al govern, vol desdir-se dels tractats que foren signats entre indígenes i colons que, al cap i a la fi va significar la rapinya de terres als natius en favor dels invasors. Tot plegat però, lluny de representar un avantatge pels promotors d'aquesta iniciativa, significa tornar a fer renéixer amb més força les reivindicacions històriques i també les actuals de desavantatges socials de la població maori.

A Palestina hem vist com han estat assassinats més de 40.000 persones, malferides més de 100.000, la gran majoria gent indefensa com els nins i vells. Israel, els sionistes, amb l'ajuda imprescindible dels Estats Units i el suport còmplice d'Europa, ha enderrocat hospitals, escoles, campaments de refugiats i bona part dels habitatges de Gaza. Hem pogut veure, sense estar curats d'espants, de quina manera un president votat per més de 70 milions de persones del país més ric del món, fa befa del genocidi i s'hi recrea amb la idea de crear un gran complexe comercial i turístic, allà on encara resten cossos per ser extrets de davall les runes. Fan ganes de vomitar.

Situats els Països Catalans doncs, dins una voràgine mundial actual clarament neofeixista, imperialista i d'opció armamentística i bèl·lica, dins una Europa insolidària i bel·licista, en un planeta d'emergències d'abast mundial de difícils o impossibles solucions, dins tot aquest merder en què l'espècie humana ha convertit la terra, som i volem ser per fer un món millor, els anticolonialistes ho demostram cada dia, aquí i els d'arreu del món.