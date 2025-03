Un clam entre les persones que caminàvem a les manifestacions del vuit de març d’enguany, pels carrers de Ciutat. Un clam en els comentaris quan miràvem els telenotícies diversos amb les manifestacions, també dues, de Madrid, de Barcelona, i altres ciutats.

Volem la unitat perquè ens farà més fortes, perquè el lema ‘Davant l’imperialisme, més Feminismes!’ o els que deien les diverses pancartes, de les capçaleres i dins les manifestacions, són certs i seran més reals si aconseguim deixar les diferències a un costat, teixir complicitats, cosir allò que ens uneix i aconseguir una gran força feminista que sense complexos, sense por, planti cara a tants negacionistes, a tants masclistes, al patriarcat!

Us reprodueix un fragment del manifest del Moviment Feminista de Mallorca llegit al Born: «Tenguem ben clar que quan la ultradreta avança no hi ha dret que no se pugui perdre. Per això la nostra consigna és la de resistir davant aquest embat feixista que ens arriba des de tots els fronts i que s’està concretant en un retrocés real en matèria d’igualtat. Mai se citarà suficient Simone de Beauvoir quan deia allò de «bastarà una crisi política, econòmica o religiosa per posar en qüestió els drets de les dones». Així que vives, companyes».

...i aquest altre:

«La possibilitat de retrocés ha deixat de ser només ‘un risc que hem d’analitzar’ per convertir-se en ‘una realitat contra la qual hem de lluitar’. Quan encara estam lluny d'aconseguir una igualtat real, ens trobam novament argumentant contra els mecanismes més bàsics amb els quals s’estructura i fa forta la desigualtat, i ens toca tornar a argumentar a favor de conceptes que haurien d’estar assumits per tothom i des de fa temps».

Més clar, aigua, hem de posar fil a l’agulla per anar teixint, cosint, la necessària unitat. No serà fàcil, no només ho hem de fer aquí, però també, és un problema que s’ha fet estatal, tenim temps al davant per intentar-ho. Sense presses, sense pauses, hem «d’esmolar les eines, reorganitzem la lluita feminista», i ho farem si som sorores, som valentes i som generoses per asseure’ns i parlar, dialogar tot el que faci falta per assolir l’acord de tornar a ser plurals, diverses, anti-patriarcat, com són els feminismes amb tota la seva riquesa i valentia.