Ni per a celebrar el dia de la dona no es posen d’acord els partidaris de Sánchez amb Feijóo. Al contrari, Feijóo es posa gelós. Quin problema té amb les dones? No pot consentir que els que es diuen d’esquerres i no és que ho siguin, es posin la medalla de defensar les dones. Ell i els seus seguidors al·leguen que també les defensen. Clar i les condueixen... les aconsellen i els diuen com s’han de comportar. Que una dona a la qual es deixa lliure no és de fiar. Qui sap el que farà aquesta dona a la qual no se li hagi posat un tapamorros? D’això en són experts els del PP, de posar tapamorros a qui sigui. Només deixen lliures als qui són capaços d’enfrontar-se als que semblen d’esquerres, i no és que ho siguin. També s’ha de renunciar a tenir una millora monetària, econòmica… sempre que els catalans no siguin més beneficiats que els altres i que aquests a canvi de les «peles» assegurin la cadira al president Sánchez, que es diu d’esquerres encara que no ho sigui. Continuarem dient que ens trobam escrivint l’article setmanal, encara que no ho sigui. És què la llibertat d’expressió implica poder dir que això que jo escric no és cap article. I jo estic ben d’acord, i que aquest il·luminat li digui el que li véngui de gust o li posi el nom que li doni la gana.

Sembla que el Govern d’Esquerra Republicana, quan s’hi trobava, en el govern, va fer venir de Madrid un tal Sigfrid Gras que hauria d’espanyolitzar la televisió de Catalunya. Per això en Gras va crear una espècie d’inquisició que vigilava els treballadors, fins i tot quan no es trobaven treballant, és a dir, fora de la feina. La intenció era que si en trobaven algun que atacàs l’espanyolització de la televisió, el traurien de la feina. Això ho denuncia Sergi Maraña a la xarxa social X, abans Twitter, que diu el següent: «Sigfrid Gras, director de TV3 quan va arribar al càrrec va anunciar als treballadors que controlaria les seves xarxes socials personals per veure què publicaven. També les dels col·laboradors, tal com va explicar Pilar Rahola en el seu moment. El control i la censura que va establir Sigfrid Gras ho vaig denunciar fa dos anys a El Faxde8tx. En directe i sense coneixement del presentador, Eduard Pujol, com ell mateix va voler aclarir ràpidament. Us imagineu per què no vaig dir res fins a entrar en el plató en directe, oi? Evidentment, fer aquest tipus de denúncia públicament té conseqüències professionals, coms us podeu imaginar, en un país on els mitjans públics estan controlats pel poder i els privats també a través de les subvencions. No és casualitat que l’únic partit que hagi denunciat aquest divendres la situació que es viu a TV3 des de fa temps sigui Aliança Catalana, liderada per Sílvia Orriols. El seu partit no controla cap mitjà, i als que podria controlar a Ripoll els hi ha retirat la subvenció, que només servia per omplir butxaques de manera injustificada per tornar favors polítics. I, coi, això no agrada gens als qui han tingut el poder a Catalunya durant els últims 40 anys. Saben que l’alternança és invevitable, però tenen una norma sagrada: que sempre siguin els mateixos, per així tapar-se mútuament les vergonyes en cas de necessitat. Us sona tot això? I els periodistes de TV3? Callats com putes, que es diu.Per una banda els entenc, són egoistes, miren la seva butxaca,són egocèntrics en la seva majoria i no volen problemes. A més, saben que fora dels mitjans públics, guanyarien molts menys diners. Els tocaria canviar de sector o marxar-se a Madrid. Ho puc arribar a entendre, però ni el periodisme ni els ciutadans ens mereixem això. Crec que els periodistes de la Corpo s’han d’unir per dir prou,plantar-se i plantar cara. Només amb valentia, ètica i professionalitat es guanya el respecte i l’apreci dels altres». Té molta raó en Sergi Maraña, s’ha de lluitar amb totes les forces possibles contra la manipulació i la censura en els mitjans de comunicació, però també s’haurà de lluitar amb tota la força del vot contra els partits responsables d’aquesta censura, que no es pot tolerar en aquestes calendes. Si és veritat que el responsable és Esquerra Republicana de Catalunya ho hauria de pagar car, però cal que abans ens cerciorem que això és veritat, «Veritas vos liberabit».