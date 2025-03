Què celebrem el primer de març? La balearitat? Però quina? És una balearitat espanyolista o catalanista? Sigui el que sigui sempre és una identitat subordinada, en cap cas és pròpia i total.

A Mallorca, hem pres la costum d’importar tot el que ens identifica. Fins hi tot les costums més «mallorquinistes» tenen un pretext d’inserció cultural en algun moment de la història. És cert que la nostra geografia no és agraïda per qüestions inevitables. Mallorca, ha estat terra de comerciants, un pont en el Mediterrani entre regnes, països i continents. I els qui la visitaven, habitualment era de passada o amb intencions colonials. Els mallorquins (aquells qui habitaven i treballaven la terra de Mallorca) no han estat en cap cas protagonistes en la història política de l’illa. De fet, no és estrany que s’hagin tractat amb el mateix menyspreu que els salvatges de les històries dels conquistadors occidentals. Els musulmans, qui treballaren les terres de Mallorca i n’impulsaren l’economia, la ciència i la cultura, foren escabetxats sota crits civilitzadors i deshumanitzants. Els nous mallorquins, fruit de la colonització cristiana, quan l’imperialisme espanyolista prengué força, foren sotmesos en tots els aspectes. I progressivament, un nou dominador, molt més subtil, ha anat acaparant espais de domini sota els preceptes liberals d’Europa. Sabeu de qui estic parlant? Per mi, una de les seves influents clàssiques és Amandine Aurore Lucile Dupin (Georg Sand), amant de Chopin, qui relatava en el seu Un invierno en Mallorca (1841) frases com aquestes:

«El mallorquín vegetaba y no hacía más que rezar su rosario y recomendar sus calzones. [...]

Esta ausencia de vida intelectual da al mallorquín mayor semejanza con el africano que con el europeo. […]

Habíamos apodado a Mallorca «la isla de los monos», porquè viéndonos rodeados de bestias, astutos ladrones y, sin embargo, inocentes, nos habíamos habituado a preservarnos de ellas sin más rencor ni despecho que el que causan los orangutanes a los indios. […]»

Hem estat i som els mallorquins, llavors, unes bèsties més semblants als ximpanzés que als humans, no dignes de tracte humà i supletòries, o hem tengut mala sort?

Sense entrar en l’amable dedicatòria d’Amandine A.L. Dupin, qui per cert té un carrer dedicat a Palma, és evident que els habitants de Mallorca no han tengut un procés històric que ha permès una identificació social, política i cultural amb l’illa, però tampoc amb l’imperi a qui estaven subscrits.

Som els mallorquins espanyols? Catalans? Balears? Sincerament, no puc oferir resposta, perquè la identitat, a més de ser personal, és una construcció social dels segles XVIII-XIX, quan es fonamenten les bases ideològiques que aniran conformant el capitalisme occidental. Atenció, parlo de la identitat política. La identitat individual, la persona, és una auto definició que construïm tots a mesura que avancem en el curs vital. La identitat natural és la pròpia de l’individu, allunyada de la política i la cultura. És el discurs que defineix qui som, en un sentit existencial, i per tant, ens atorga humanitat. El següent pas, hauria de ser determinar la identitat cultural: quina cultura t’identifica? Què celebres? La identitat cultural no polititzada, és aquella que ens defineix quan ens relacionem amb aquell grup que reconeixem com a homònim. En darrera instància, hom es pot plantejar la identitat política, però aquesta no pot corrompre les identitats anteriors perquè, llavors, ens trobaríem en una crisi identitària i existencial.

La balearitat, la mallorquinitat, la catalanitat, l’espanyolisme, són construccions identitàries amb un fort contingut ideològic polític que han intentat acaparar els altres nivells identitaris essencials (persona i cultura) i, enfrontades en un petit territori insular, generen dissidències identitàries en la població d’aquest. Si ens aferrem en excés a aquestes identitats polítiques, descuidant les anteriors, correm el risc de que si desapareix l’estat polític que s’assigna a cada identitat, o aquest ens decepciona, quan haguem o vulguem desfer-nos d’aquesta identitat ens trobem amb un buit existencial.

Això és el que m’ha passat a mi quan he presenciat el govern que reconeixia com a referent de la meva identitat tombar la proposta per regular el preu de l’habitatge, un dret indiscutiblement fonamental. També, quan aquells amb qui simpatitzava en la mateixa identitat política superposen aquesta als drets d’asil i refugi, o quan s’han posicionat en abstenció o suport a probablement el pitjor genocidi de la història. Abans de catalana, balear, mallorquina o espanyola soc humana, i he decidit no permetre que l’imperialisme identitari em posi en conflicte amb la meva humanitat.

Mallorca, terra de confluència i guerra d’identitats no proporciona una estructura política que promogui una identitat respectuosa amb la diversitat cultural i la complexitat històrica del territori. A més, els moviments nacionalistes que pretenen acaparar els mallorquins en les seves identitats sense permetre a aquests una identificació pròpia, desestabilitzen més la situació. I mentre ens despistem en guerrilles d’ego d’identitats, que clarament no duen enlloc, no podem accedir a un habitatge digne i Mallorca s’està convertint en un parc temàtic a mercè de les necessitats del turisme capitalista i colonitzador, que exploten el territori per servir unes necessitats mercantilitzades i desplacen les persones que hi treballen.

Bibliografia:

Aguilera Povedano, Manuel. 2022. El oro de Mussolini. Madrid: Arzalia Historia

Sand, G., & Izquierdo, M. 2021. Un invierno en Mallorca. Madrid: Editorial Verbum.