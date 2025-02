Segons les informacions disponibles el Govern central ha acordat o té intenció d’acordar la condonació d’una part del deute que tenen les comunitats autònomes. Concretament en el cas de les Illes Balears resulta que l’estat ens condonaria, és a dir, hauríem de deixar de pagar un deute per un import de 1.741 milions d’euros.

Si qualsevol persona va al banc i li diuen que li perdonen el 20% del seu deute, que no haurà de retornar 1.741 milions d’euros, crec que no hi hauria ningú que s’hi mostràs en contra. És possible que n’hi hagués que en volguessin més, és possible que n’hi hagués que trobassin que a uns altres els hi han perdonat més doblers, és possible que n’hi hagués que trobassin que el sistema utilitzat és poc transparent o poc rigorós, però en cap cas algú amb dos dits de seny diria no a minvar considerablement la seva càrrega financera.

El Govern Balear del PP està en contra de la condonació. Es veu que Marga Prohens i els seus troben que la nostra comunitat autònoma no s’ha de beneficiar d’una mesura positiva per les arques públiques. Anava a escriure que això és sorprenent. Però no és sorprenent perquè és pur partidisme sucursalista: atès que aquesta condonació prové d’un acord de Sanchez amb els nacionalistes catalans es tracta d’atacar i oposar-se i excitar l’anticatalanisme, un sentiment força estès fora de Catalunya, també a les Balears. Si això és positiu o no per a les Balears, en aquest context de submissió a les ordre de la cúpula estatal respectiva, no és important, allò rellevant és desgastar el rival sigui com sigui, peti qui peti.

A les Illes Balears hem tengut i tenim un sistema de finançament absolutament injust. Des del moment que enviam 6.000 milions d’euros cada any que no tornen, des del moment que essent els número set en riquesa d’Espanya som els que més pagam, des del moment que el sistema no valora adequadament l’esforç fiscal i fa que comunitats amb manco esforç acabin disposant de més recursos, des del moment que passen aquestes i tantes altres coses injustes això ha provocat, per exemple, que s’hagi acumulat un deute important per les mancances de doblers per exercir competències bàsiques com salut i educació. Que ara perquè els catalans tenen capacitat de determinació de polítiques estatals una part de la injustícia desaparegui hauria de ser una bona notícia. Però no, resulta que els responsables del nostre autogovern ho troben nefast, es veu que ells prefereixen que estiguem més endeutats.

Ja se sap que aquí som masoquistes políticament i que ens agrada que ens pixin damunt mentre ens diuen que plou encara que això afecti la nostra pròpia prosperitat i benestar. Tanmateix, un no es pot deixar de revelar davant un govern balear tirant pedres a la nostra teulada.