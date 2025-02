L'Ajuntament d'Inca ha atorgat la Medalla de la Ciutat a Gabriel Pieras i Salom, un reconeixement merescut per la seva tasca en la preservació i l’estudi de la història local. Com a cronista, arxiver, escriptor i divulgador, Pieras ha estat clau per a la construcció d’un relat compartit sobre el passat d’Inca i el seu entorn. Aquest reconeixement subratlla la importància de la història local com a fonament de la identitat col·lectiva.

La història local és essencial per entendre els processos socials, econòmics i culturals que han modelat el nostre present. No només recull grans esdeveniments o figures il·lustres, sinó també les contribucions de moltes persones anònimes que han estat crucials en la nostra identitat. Les persones dedicades a la història local tenen un paper fonamental en recuperar històries sovint oblidades o silenciades, com la preservació de la memòria democràtica, amb esdeveniments i testimonis que havien quedat arraconats intencionadament. Aquest treball és fonamental per evitar que la nostra memòria col·lectiva s’esborri. Aquesta tasca es complementa amb els arxius i museus locals, que conserven documents i elements claus del nostre patrimoni, i amb les Jornades d'Estudis Locals, que ofereixen espais de recerca i debat. Tots aquests elements treballen conjuntament per mantenir viva la nostra memòria i continuar construint una història local arrelada. L’exemple de Gabriel Pieras ens recorda que la història és una eina viva que ens ajuda a entendre qui som i cap a on anam. Per això, és essencial que continuem apostant per la recerca i divulgació històrica, valorant els nostres arxius, museus i espais d’estudi per construir un futur més conscient i connectat amb les nostres arrels.