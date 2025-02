Direu per què aquests sentiments contraris en un mateix títol? Perquè així ho sent en pensar en la realitat contradictòria que vivim aquests dies previs al vuit de març.

«Vergonya aliena»per l’escàndol d’una dona que ostenta un càrrec de representació política, la senyora Núria Riera i a la vegada és funcionària de la nostra comunitat autònoma. A més, amb un càrrec de responsabilitat, és la portaveu del seu partit a la institució on ha estat elegida. «Vergonya aliena» que ella no té en cobrar més que la presidenta del govern i no presentar la dimissió quan dia sí i dia també, els mitjans de comunicació expliquen el seu absentisme laboral, amb les pitjors pràctiques «funcionarials» fitxar a l’inici de jornada, ni entrar al lloc de treball, i tornar a fitxar la sortida... No sabem si coneix la seva taula de treball a la Conselleria.

Igualment, haurien de passar vergonya els responsables del govern PPVox, el portaveu, senyor Costa quan va haver de cessar el senyor Juan Antonio Serra Ferrer, amic seu, de la gerència d’una empresa pública quan es va destapar que havia estat condemnat per agressió sexual a una al·lota i a més agredir a un policia local.

No diguem de la senyora Prohens que nomena com a director general de presidència al senyor Porsell, que ha d’anar-se’n en fer-se pública la inspecció de turisme sobre el xalet il·legal dedicat a agroturisme.

Continuem la llista amb el regidor de Vox d’Alcúdia que l’han de cessar per la quantitat d’euros que gasta en taxis, restaurants… a càrrec de la hisenda municipal.

Ara ja el màxim de vergonya que no té, la del president del Parlament l’advocat Le Senne que el jutge l’envia a judici oral, li fa pagar 40.000 euros en vint-i-quatre hores, per un delicte d’odi esqueixant la foto de n’Aurora Picornell, amb n’Antònia i Maria Pascual assassinades el cinc de gener del 1937.

I això que les dretes i les extremes sempre deien que eren bons gestors, i que ho farien bé comparant-se amb les esquerres plurals de les legislatures anteriors. Tenim inestabilitat al Consell de Menorca, govern en minoria, i no parlem del vergonyós espectacle del Consell de Formentera i la ruptura de l’aliança del PP amb Vox que deixa el govern amb una inestabilitat no coneguda fins ara.

I encara hi ha més motius de vergonya aliena, que haurien de tenir aquests homes suposadament feministes, d’esquerres, que no saben què és el No és No, quan es relacionen amb companyes, que provoquen incomoditats, que volen submissió, que usen els seus coneixements intel·lectuals per enrotllar-se de la pitjor manera. «Conquistadors» es deia fa uns anys, són narcisistes amb un gran ego, impropi de la ideologia transformadora d’esquerres.

L’altra part que sí que em mou l’orgull propi, com a feminista en aquests dies, és la notícia divulgada pel diari de la UIB: Les investigadores de la UIB destaquen en el rànquing d'investigadores a Espanya. 68 investigadores de la UIB figuren a la llista de les 9.990 acadèmiques més destacades segons Google Scholar. Destaquen entre elles les científiques més conegudes com n’Alícia Sintes, tretzena posició! I altres tres de l’IMEDEA però també dels Departaments de Química, de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, de Física i de Psicologia com l’amiga Victòria Ferrer. Podeu consultar els noms cercant el diari.uib.cat del proppassat 19 de febrer.

Orgull d’assistir a l’acte de la col·locació de la Pedra de la Memòria en homenatge a Pablo Ferrer Madariaga, Comandant del Batalló de Caçadors de Ceuta, afusellat el 3 de desembre de 1936 a Melilla, gràcies a la iniciativa de la regidora de Cultura i Educació d’Inca Alice Weber, que reuní els familiars a les portes del quarter General Luque i coneguérem la constància de la neboda Severa Pons Ferrer, de noranta-sis anys, per recuperar la memòria del seu oncle.

Finalment, orgull em provoca la quantitat d’actes que es preparen per celebrar el vuit de març d’enguany, promoguts per les entitats feministes a vegades en solitari altres amb institucions, als pobles de les nostres quatre illes. Actes de tota casta, sense oblidar la manifestació del mateix dissabte 8 a Ciutat, a les 19.30 hores, com les que es convoquen a Maó, Vila i Sant Francesc de Formentera.