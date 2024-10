Violències masclistes ben presents

Ens manca un mes i escaig per arribar al 25 de novembre, haurem canviat l’hora, haurem passat la nit de les ànimes... En la preparació de la sortida als carrers tindrem ben presents les víctimes de les violències masclistes que enguany ja arriben al nombre de 38! a l’Estat espanyol.

Aquests dies a la premsa han destacat altres violències protagonitzades per dones, un apunyalament reiterat al marit, un intent d’ofegament amb un coixí a la filla... Ràpidament, han sorgit les veus dels mascles dient «ho veis? No en parleu d’aquestes dones!» com si les excepcions fossin la regla a canviar. Hi ha violència al si de la unitat familiar en moltes llars, és cert, hi ha violència vicària de pares i mares que utilitzen els fills i filles per fer mal als cònjuges, és cert. Hi ha violència de filles i fills cap als pares, no només protagonitzada per adolescents, també persones madures cap als progenitors majors, malalts, dependents.

Una violència en les relacions humanes que haurien de ser afectives, que ho pressuposem quan hi ha vincles familiars, de parentiu, però que no sempre es donen de manera automàtica. Ho constaten massa sovint aquelles persones que es dediquen a atendre infants de famílies desestructurades, o els i les professionals que atenen persones majors.

Vivim en una societat basada en l’enaltiment de l’individualisme, crec que agreujat pels mesos de la pandèmia -ja fa quatre anys!, quan la reclusió forçada va afavorir el tancament, les relacions en línia, per pantalles o mòbils. Una societat on la publicitat insisteix que «la llibertat de triar, d’elegir» és escollir un banc o un altre, un cotxe, o qualsevol altre producte.

En aquesta societat nostra, dins el sistema capitalista, l’individualisme, la importància del «jo» per damunt els altres, del meu benestar, dels meus desitjos, de les meves aspiracions arriba a extrems que provoquen frustracions, solituds, i reaccions espontànies, que poden dur a situacions violentes. Promoure el treball comunitari, siguin amb els veïns, o de propietaris, o professionals, o de companys de feina, en una paraula el treball col·lectiu, no és ben valorat, és una «pesadura», no s’hi vol dedicar temps.

I el masclisme en sap molt d’això. Vol l’aïllament al si de la parella. Allò tan antic ‘la maté porqué era mía’, és una raó que argumenten aquells que se senten agredits per la resposta de les dones que trenquen la submissió, la por, i són capaços d’arribar a matar a qui deien estimar.

Trenta-vuit dones han perdut la vida, fins aquesta setmana del mes d’octubre, trenta-vuit persones que ja no són amb nosaltres, que de manera brutal, injusta, han deixat d’existir devora la família, les amistats, les companyes de treball o veïnatge, que han de sobreviure amb el dolor i la pena per la pèrdua.

El novembre és el mes de l’any que les feministes i moltes persones de bona voluntat, surten als carrers d’arreu del món per mostrar la seva indignació, ràbia, i voluntat ferma d’erradicar el patriarcat, el masclisme, que tantes vides arrabassa injustament. Ho farem el 25, abans, durant els dies anteriors hi haurà campanyes de conscienciació de les institucions, crec que algunes seran minses, de les entitats i associacions, dels mitjans de comunicació, en una paraula, ens convidaran a tenir presents aquelles dones que ja no hi són.

Enguany haurem de tenir presents igualment, les dones i els infants víctimes de guerres com el genocidi a Palestina, o la invasió d’Ucraïna, les més properes, també de tots aquells indrets d’arreu del món que pateixen violències bèl·liques.

Les tindrem presents, i cridarem ben fort que volem la pau, volem alto el foc als llocs dels conflictes, volem una societat, un sistema econòmic, on les persones puguin viure lliures, iguals, sense por, amb dignitat.