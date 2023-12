El nacionalisme es cura viatjant

Enguany no podré assistir als actes de la Diada de Mallorca —una Diada que mai no s'hauria d'haver desplaçat de data— per mor d’un exili estudiantil autoimposat i semifinançat per la UE. En aquests pocs mesos he pogut conèixer gent d'arreu, a la majoria tan superficialment que segurament seran fàcils d'oblidar. La situació ve a ser sempre més o menys la mateixa: nom, edat, estudis i…oh! Mallorca, Spain?! Una cadena d’esdeveniments, cíclics i sovint monòtons, que ens afecten més o menys. Hi ha un seguit de persones, però, que m'han deixat alguna marca, un mestratge.

A vegades, aquesta reacció sobreactuada deixa pas a una mirada de complicitat. Com la d’aquell escocès exageradament ebri de finals de setembre que a base de copets d’esquena, i mentre recitava jugadors de futbol, em va demostrar la coneixença i la solidaritat amb la causa que avui ens ocupa. Amb la mateixa mirada m’explicava en Robert, un col·lega de la província històrica de Transsilvània, que els hongaresos de nacionalitat romanesa són una minoria, una de tantes allà. De fet, són els únics que tenen representació parlamentària, ara a l’oposició.

Tenir una cultura pròpia en constant perill de desaparició és un mal que s'estén arreu. La sensació que, si tot segueix igual, el teu món quedarà absorbit per l’Estat burgès de torn. El metabolisme dels processos globals és implacable i aquells que preocupats veim com la nostra llengua pot ser engolida per la bèstia miram el món amb uns altres ulls, uns ulls d’un vidre fràgil. Aquests ulls de vidre, temorosos però valents, són els mateixos que té un jove bielorús quan fraternalment em fa veure, amb més intenció que paraules, que vivim una situació (lingüística, si més no) similar.

Totes aquestes converses tenen lloc a una illa particular. Una illa culturalment unida i políticament partida (que no dividida). A diferència d’Irlanda, per sort, Mallorca no ha tengut mai una cultura d’esports pròpia i diferenciada de la seva metròpolis. Per ventura si ens haguéssim aferrat al tir en fona com ho feren els irlandesos al hurling i al futbol gaèlic avui el català a Mallorca seria un conte de fades, pura fantasia.

En definitiva, és important que celebrem la Diada de Mallorca. És important perquè no podem deixar rovellar el múscul del carrer, perquè quan vengui una altra onada de mobilitzacions, aquesta ens agafi organitzats i autoconscients. Si no celebram la nostra identitat cultural i política, qui ho farà per nosaltres? Això no va de celebrar un genocidi o una invasió medieval. La Diada és un exercici d’autoestima nacional i un dia necessari per aturar-nos a reflexionar cap on anam: som de cada vegada més els que creim en una Mallorca lliure? I si no és així, per què?

Deixem-nos de victimismes i falses dicotomies i sortim al carrer a celebrar que, malgrat tot, encara estam vius.