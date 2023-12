Els lectors quotidians que gaudim d’aquesta vocació lectora, lúdica i intel·lectual, som veritables especialistes en geografia literària. Coneixem els més destacats ets i uts de la Literatura Universal. Som com el podador de vinyes de Virgili, concentrat totalment en la seva tasca mentre es dedica al seu treball. No viu el futur, no divaga amb quimeres, s’entrega plenament al que està fent. A les ‘Geòrgiques’, Virgili remarca la dedicació al cultiu de la vinya i de la poda, una tècnica que ha anat passant de generació en generació i que, diu, «segueix sent la tècnica tradicional que la química o la mecànica es veuen impotents per modificar o substituir».

Ho reprodueix Georges Durand a ‘La vigne et le vin’ en una cita que fa Charles Senard al seu llibre recent ‘Ser estoico no basta’. «Aturem-nos per un moment a contemplar el bodeguer en el cor de les seves vinyes sense fulles en aquest matí d’hivern. Peu dret, amb el cos mig recolzat al cep, la falç a la mà, ha determinat d’una sola ullada on ha de tallar la sarment. Ha valorat l’aspecte general de la planta: coneix la seva edat, sent el seu vigor, preveu les seves futures branques, compta el nombre d’ulls, i decideix començar la poda. Esculpir, no tallar; com fa el sastre amb la roba que cus els vestits a mida, com fa el trencador de pedra quan segueix el filó de la roca. Esculpir, més que tallar».

És el que fem els lectors: esculpim. El lector, concentrat en si mateix, meditabund i contemplatiu, posa el seu cervell a podar la vinya personal i a cultivar la seva íntima substància grisa, i cerca i recerca dins ell tots els racons que li poden fer llum i proporcionar seny i coneixement. És un especialista. Prova i assaja, com Michel de Montaigne. Investiga, especula, viatge fins que creu que ha trobat la veritat. Fins que troba la font d’on sorgeixen totes les ficcions i totes les realitats.

En aquest sentit, els lectors som els més elevats especialistes dels evangelis literaris canònics i apòcrifs, per no dir mítics directament. Una altra cosa és que ens pugui fallar la memòria i ens vegem obligats a fer consultes permanents. Però és igual, perquè sabem on fer-les. Sabem on fer-les i com fer-les. Amb naturalitat i sense la més petita concessió al dramatisme que envolta el món sencer. Els lectors compulsis de literatura, de mitologia i de ficció narrativa, descobrim de seguida el joc i el plaer que incorporen en ells mateixos aquests gèneres meravellosos. Més que res, estem vacunats contra la dramatització que de la realitat en fan i n’han fet els homes i les dones històricament a través dels segles i les generacions. Dramatitzar el que ens passa és l’esport que més practiquem. Perquè ser humà, ser un home, és una activitat perillosa que espanta a molta gent. Però nosaltres, els lectors del Nou Testament, tenim una assegurança sòlida contra aquest perill i aquest espant.

No aprofitar-nos d’aquesta assegurança, no fer ús de l’amistat extraordinària de Jesús de Natzaret, és de bèsties poca-soltes. Ens cal molta especialització i molta confiança. De què ens serviria llegir si no analitzéssim el fons de les nostres persistents lectures? Què ens passa quan llegim que Jesús va convertir l’aigua en vi? Si us plau, és obligatori respondre d’alguna manera optimista. El mateix Jesús no se’n podia avenir d’haver convertit en vi aquella aigua clara. A partir d’aquell moment ja no va dubtar gens ni mica de la voluntat del Pare. El Pare estava amb ell i, de rebot, va entendre que estava amb els seus amics. I qui són els seus amics? Fiem-nos d’ell: els seus amics som nosaltres, els lectors d’aquesta biblioteca universal que tenim al nostre abast en tot moment.

Els lectors especialitzats en el Nou Testament sovint estem mancats de la capacitat necessària per fer autocrítica de la nostra acció pública i de la nostra actitud vital. Ja està bé d’admetre la realitat com un mite. La tebior la va condemnar en tot moment el fill del fuster de Natzaret. Els lectors del relat evangèlic hauríem de fer l’onada a cada verset d’aquesta narració única, a cada mot i a cada acció, de la mateixa manera que ho fan els afeccionats dels equips de futbol a l’estadi quan un jugador fa un gol decisiu o una jugada espectacular. Tot el que fa Jesús ho és de decisiu, ho és d’espectacular!

Ens manca entusiasme. A tots. De manera especial als especialistes eclesiàstics, als que tenen la missió, perquè així ho han decidit ells mateixos, de transmetre les seves lectures a tots aquells que no llegeixen. Tots aquells que juguen de titulars a les trones i als púlpits de les catedrals i dels temples. Si ells no estan impregnats d’aquest impuls i d’aquest entusiasme, d’aquesta intensitat que la lectura del Nou Testament proporciona, resulta decebedor escoltar-los quan es dirigeixen a les grades per contagiar-nos els relats evangèlics. És com si tinguessin por d’ofendre els rivals, els enemics, Han de saber que cada paraula que exhalen, cada alenada que fan, és com tirar-se a la piscina sense saber si l’aigua és freda o calenta, i fins i tot sense saber si hi ha aigua dins la piscina. El risc és gran, però la recompensa és immensa.

Els lectors de tota la literatura clàssica i d’una bona part de la moderna no podem acceptar que els millors lectors oficials del Nou Testament comentin més i amb més espai i temps els fets dolorosos de Jesús que els alegres. Més les paraules d’advertència que les de joia. Als lectors com jo de tota la literatura clàssica ens agradaria que dediquessin més intensitat i entusiasme als miracles i a les paràboles felices. Ens agradaria que diguessin en veu alta des de l’altar, per exemple, «mireu que va fer el Bon Samarità: va tenir cura d’aquell home ferit i es va fer càrrec de totes les despeses. Increïble!» I afegissin, «increïble, però cert. Així va passar la cosa. Aquesta és l’autèntica història d’aquesta paràbola feta realitat». O que exclamessin amb gran alegria i sorpresa: «Va caminar sobre les aigües del llac en un dia de tempesta forta. Quin esglai que s’endugueren tots!» I com va escampar la confiança en ell, en els seus fets i en les seves paraules! Quines coses que feia Jesús: quines coses que deia: quines escenes i quins fets més extraordinaris que representava!

Això és el que fem sovint quan ens reunim a la nostra biblioteca i comentem els relats evangèlics d’aquest llibret que a tots ens ha canviat la vida. Quant d’agraïment que sentim i quanta festa que fem! Els lectors empedreïts, compulsius, llegim més que res per obtenir coneixement, benestar i plaer, i del Nou Testament és d’on més en podem extraure.