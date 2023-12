L'antropocè contra la cooperació sistèmica natural (III)

En els dos anteriors articles he intentat fer veure que a la processionària del pi (Thaumatopoea pytiocampa) se la considera una «plaga» pel simple fet d'haver estat etiquetada com a tal, al igual com altres espècies, per una administració forestal que només entenia, i encara així n'hi ha que ho entenen, els arbres com a masses de monocultius per el seu aprofitament comercial, despullant-les de tota la pròpia complexitat, dinàmica i biodiversitat sistèmica de l'hàbitat, dedicant-hi procediments de lluita absolutament desproporcionats, contraproduents, costosos i perillosos amb ús i abús de contaminants orgànics persistents organoclorats com lindà o DDT, avui totalment prohibits, o altres en ús avui mateix i titllats de biològics com el Bacillus Thuringiensis, igualment perjudicials als hàbitats.

Amb tot, a dia d'avui segueix insistint, l'administració forestal, en una obsessiva lluita contra algunes espècies mediterrànies pròpies, com la processionària (Thaumetopoea pytiocampa), la cuca peluda de l'alzina (Lymantria dispar), el banyarriquer (Cerambyx cerdo) o el Tomicus destruens, totes elles considerades «plagues» i a les que es destinen mitjans materials d'alts pressuposts i amb costosos danys ambientals per a la seva impossible radicació.

Existeixen estudis que entenen que les famoses plagues bíbliques no ho foren més que per conseqüència de la degradació i desaparició d'hàbitats, d'ecosistemes, simplement cícliques i temporals per restauració natural i altres per la degradació, desaparició o extinció d'hàbitats o espècies provocades per l'activitat humana.

Per fer un ràpid resum de les que mencionàvem abans i que no són invasores del nostre territori, sinó pròpies, direm que la defoliació provocada per la processionària és un meritori sistema per elaborar i proporcionar nutrients, adobs de bona qualitat en uns sòls prims i coberts de plantes, sovint esclerofil·les, molt estalviadores de fulles que només les deixen caure per causes d'estrès hídric durant l'estiu. La processionària fabrica nutrients durant l'hivern consumint les fulles verdes i expel·lint-les en forma de bolletes (justament com també fan els caducifolis d'una altra manera) i durant la primavera i l'estiu els pins es tornen a vestir de fulles. Aquests processos són propis de l'ecosistema, sovint cíclics i canviants per causes meteorològiques d'afecció a la pròpia biologia de l'espècie. Una altra cosa són les defenses que aquestes cuques mostren davant atacs o agressions i que, molt esporàdicament i sovint degut a imprudències, poden afectar als humans o a algun animal domèstics. Personalment no he conegut cap cas directe, sense que per això negui la seva puntual perillositat amb conseqüències al·lèrgiques. Una cosa però són els àmbits forestals, salvatges i l'altre els urbans, humanitzats.

Quan a la cuca peluda, tres quarts dels mateix, defolien les alzines i aquestes es tornen a vestir de verd. La seva activitat encara és més aleatòria i cíclica en el temps. Realitzen una funció sistèmica natural d'incorporació d'adob verd als sòls, apart d'altres implicacions que, ingenus nosaltres els humans, som lluny d'entendre. La lluita de l'administració forestal contra l'activitat d'aquesta espècie és igualment obsessiva i contraproduent per l'habitat, apart de costosa i inútil.

Tenc un record clar d'un dia que quan tallàvem un tronc d'alzina, ens sortiren tres ratapinyades dels troncs, aprofitaven els forats que el banyarriquer havia creat quan encara era viva, al igual que fan altres espècies com el cap ferrerico, el puput o el mussol. A Mallorca de manera ancestral els alzinars han estat sobreexplotats molt excessivament en el seu ús ramader, amb porcs, ovelles, bèsties de càrrega i sobretot i ara amb cabres, alhora que igualment ha estat sotmesa, especialment durant els segles XIX i XX a un aprofitament forestal sovint a mata rassa, on justet, justet es deixava una alzina a prop de la sitja per a tenir ombra. La recuperació dels nostres alzinars van en sentit inversament proporcional a les actuacions que s'estan duent a terme per part de l'administració forestal en aquests moments: tala i crema dels peus afectats per banyarriquer, que gairebé són tots els que superen uns quinze o vint centímetres de diàmetre a un metre trenta d'en terra. La recuperació dels alzinars només pot ser possible amb un sistema integral de recuperació de tot el seu hàbitat, és a dir de la seva comunitat vegetal, del seu sotabosc, de la regeneració per llavors, en el cas de les alzines per aglans, amb renovació i informació genètica nova. Ni tanyades hi ha actualment, ni des de fa vint o trenta anys. Les cabres, aquesta sí una autèntica plaga invasora no reconeguda per l'administració forestal, que no fa res, és la principal i gairebé única causa actual de la mala salut també ancestral dels nostres alzinars.

Quan al tomicus, només tenen una funció molt específica lligada al debilitament dels pins en cas d'alteracions importants meteorològiques sovint relacionades amb períodes de sequera o destrosses localitzades i puntuals de fenòmens meteorològics extraordinaris, cada vegada més habituals per això, com el cap de fibló de Banyalbufar o Juliette de 27 de febrer del 2023. Cal recordar que els pins tenen arrels superficials i que una de les seves funcions és precisament caure per aportar humus als sols i alhora obstaculitzar l'herbivorisme perquè pugui congriar-se el futur bosc d'alzinar. Hi està de passada. Cert que certes actuacions relacionades amb aprofitaments forestals mal realitzats poden fer augmentar la incidència del tomicus, però són fets molt puntuals. Quan observam dins el paisatge sempre verd dels pinars que hi destaquen taques marrons, probablement les podem relacionar amb un període de sequera, no de «plaga» de tomicus, que justament té per feina sistèmica descompondre el pi perquè pugui ser ben aprofitat.

Per altra banda, sí que són plagues invasores la Paisandisia archon del garballó o la Cydalima perspectalis del boix, on s'haurien d'haver destinats més esforços en el control d'entrada a l'illa ja avisats anys anteriors amb l'accés de la grafiosi (Ceratocystis ulmi), on s'hauria d'actuar com es va fer en la intensa, intel·ligent, cooperativa i exitosa lluita contra la vespa asiàtica (Vespa velutina) o deixant, com és ben capaç i està demostrant el propi ecosistema de solucionar la situació enlloc de debilitar-lo una gestió forestal de fumigacions i maltractaments nocius. Si, en definitiva, entram en la roda de la cooperació amb l'ecosistema enlloc de, ignorants, considerar-lo un enemic, aleshores potser estarem en camí de restablir els habitats naturals que maltractam.

Gràcies.