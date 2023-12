Aquestes festes, res a celebrar. Palestina existeix

Quan hi ha hagut algun pronunciament de la ONU, com el del passat dia 12, no ha tingut efectivitat. El poder de l`imperi dels EEUU segueix essent l`únic que pot aturar la massacre i no ho fa.

I la complicitat dels altres estats i en especial la de Europa ens fa avergonyir de la nostra pretesa condició de demòcrates, humanistes i valedors del drets humans. Està ben clar que el palestins no tenen cap poder i en canvi l`estat sionista és tan poderós que du endavant aquets extermini sense cap reacció contundent per part dels estats, ben al contrari de com es va actuar davant Rússia el febrer del 2022.

Però a la vegada, quasi diàriament, si que veiem la bondat de molta de gent, milions de persones que insisteixen a mostrar la seva solidaritat amb Palestina arreu de tot el món.

No sé en quina mesura el poder s`inquieta per aquestes manifestacions pacifiques, inclús de les més nombroses que omplen les capitals de molts de països. Segurament no les té ni tendra en compte però així i tot, hem de seguir en tot el que puguem fer. Els nostres governants han de saber que existeix Palestina i que la majoria de la gent no suporta allò que està passant.

Han de saber que poden fer molt més del que fan i cada un de nosaltres també.

Tenim molta informació de com boicotejar els productes de Israel, la possibilitat de participar en multitud d`actes, d`enviar ajuda econòmica, per exemple a la UNRWA.

Però la més íntima i senzilla és seguir pensant en la gent palestina, no oblidar-los, no desviar la mirada de tantes imatges esgarrifoses, ni oblidar la informació que contínuament ens arriba.

Ara, aquests dies que inevitablement veurem betlems i escoltarem i cantarem cançons que al·ludeixen a aquest territori, podria ser el moment per parlar d`aquesta gran injustícia, de la seva historia, dels interessos que hi ha al darrera i potser també llegir els seus poetes en veu alta.