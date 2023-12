Sembla que la presidenta de la CAIB du posades unes cucales

Sra. Presidenta,

A una anterior carta al director li vaig demanar si vostè era mallorquina. Ara sé ben cert que vostè no ho és i, de fet, ho està demostrant prou amb el poc temps que duu intentant governar aquesta comunitat autònoma.

Dic que ho intenta perquè sembla que duu posades unes cucales* polaritzades marca X que no li deixen veure i fer pràcticament res de res.

Només fa poc més de cent dies de la seva presidència i ja n'ha fet tantes que són difícils de comptabilitzar ( i cada vegada més grosses) però sobretot en temes de discriminació de la nostra llengua i les actuacions a favor del canvi climàtic. Entre d'altres:

1. Autoodi per la nostra llengua i cultura modificant la Llei de Normalització lingüística , eliminant el requisit de català a la Sanitat i Administració, eliminant l'oficina de drets lingüístics, proposar la segregació d'alumnes per la llengua ( tudant 20 milions d´euros) i donar suport a centres que les separen per sexe, vetant la recepció del Diari La Vanguardia a les biblioteques públiques, retolar mercats municipals, etc. Hauria d'estar empegueïda de l'atac que està fent a la nostra llengua i cultura i, evidentment, els ciutadans que estimam aquesta terra lluitarem per neutralitzar aquests actes d'irresponsabilitat i d'hipocresia. Totes aquestes accions són com negar l'ajud a un malalt, a més sabent que la nostra llengua està en perill.

2. Pel que fa al canvi climàtic, en lloc de promoure un decreixement, tots són mesures contràries com la de permetre tenir un conseller negacionista al CIM, incentivar les activitats de caça en detriment d'activitats ambientals per a la gent jove, assistint a fires turístiques quan sabem que la capacitat de càrrega de les Illes està més que superada i en perill, no respectar la moratòria turística, donar carta blanca als constructors per fer més edificis, permetre la supressió de l'impost de successions també als no residents, no limitar els inversors urbanístics que posen en perill la disponibilitat d'habitatges per als residents, incrementar la velocitat dels cotxes fins a 100 km/h, eliminar el carril VAO, fer més carrils per cotxes, no facilitar el transport públic ara que molta de gent n'està avesada. És a dir, tot el contrari del que li recomana la CEE.

Sense decreixement el monocultiu turístic serà la mort de les Illes Balears i vostè n'és còmplice.

Sra. Presidenta posi seny davant l'emergència lingüística i climàtica i no incrementi les desigualtats entre els ciutadans ni tudi els recursos econòmics de la nostra comunitat.

Qui estima les Illes no les destrueix, en cap sentit.

Molt cordialment,

Pere Crespí

*Els aclucalls, aclucalls, clucales o cucales són considerats qualsevol cosa emprada per tapar els ulls, privant la visió. Aquesta paraula també s'utilitza per fer referència a l'element que és col·locat als animals de treball, com el cavall, per evitar que s'espantin o es distreguin. Metafòricament, es tendeix a relacionar aquest element privatiu de vista, amb la ignorància o la manca d'experiència però també amb l'incapacitat de poder mirar més enllà d'un objectiu o d'un ideal preestablert.