L'antropocè contra la cooperació sistèmica natural (II)

Al llibre ‘Plagas de insectos en las masas forestales españolas’ editat pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación’ l’any 1981, diu, quan a la distribució de la Thaumetopoea pityocampa: «La processionària del pi és típicament mediterrània. Es troba distribuïda per Espanya, Portugal, França, Itàlia, algunes localitats d’Alemanya, Suïssa, Hongria, Bulgària, a la costa iugoslava, a Grècia, Turquia, Síria, Líban, Palestina, Israel, Egipte, Líbia, Tunis, Argelia i el Marroc. En general, es pot dir que, apart de les barreres geogràfiques, que encara no ha aconseguit franquejar, l’àrea de repartició de la processionària està radicalment condicionada per el clima. A Espanya viu a tota la Península. No fa molts anys ‘saltà’ a les Balears i ha colonitzat allà tots els pinars de Mallorca i Menorca, els d’algunes illes menors i últimament s’ha instal·lat a Eivissa, on, de moment, roman confinada a un petit focus».

Acabat el curt periple del primer pacte de progrés a les Illes Balears (1999-2003) i després d'un període de treva, tot just arribar el nou govern de dretes el 2003 comandat per Jaume Matas del PP i col·locat en Jaume Font al front de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura, com a bon pobler i seguint les recomanacions dels tècnics en la mal anomenada ‘Sanitat Forestal’, part de Gestió Forestal, inicià, com hagués aplicat a un camp de patates, una gran campanya de fumigació contra la processionària al pinars de totes les Illes.

No se torbaren a arribar crits d'alarma per això: l'ecòleg escocès Nick Riddiford, un dels majors coneixedors d'insectes i especialment de lepidòpters de les Illes Balears, expressà la seva preocupació per les fumigacions previstes per la Conselleria que dirigeix Jaume Font utilitzant el bacteri Bacillus thuringiensis: «No hi ha estudis suficients per decidir fumigacions a tan gran escala. A les Balears hi ha unes 600 espècies de papallones nocturnes que podrien veure's molt afectades per aquesta acció, incloent-n'hi algunes d'endèmiques i d'altres que encara no han estat descrites. Em sembla una decisió massa dràstica per acabar amb la processionària». Parlam de 2003. Fa vint anys.

Aquests dies, com ja comentava en l'article anterior, a Formentera estan fumigant els pinars amb el mateix producte. Personalment, i m'hi vaig passejar molt, no vaig detectar en tota l'illa ni una bossa de processionària, valga dir que enguany a Mallorca tampoc. Segons comentava al meu anterior escrit un anònim, sempre covard, Paisandisio (Paysandisia archon és una gran i bella papallona invasora als nostres hàbitats naturals, que, procedent de l’Argentina, està fent molt de mal al nostre garballó, Chamaerops humilis) a Formentera ja fa quinze anys que s'hi va detectar processionària. Tant fa, tant és, si com comenta el llibre del que parlava abans, aquesta papallona es va detectar a Eivissa en un petit focus ja abans del 1981, com és que si tant n'era i és l'interès en la seva radicació l'administració forestal no ho ha aconseguit? Pensem que durant aquells anys setanta i vuitanta del segle passat, aquest òrgan administratiu va aplicar les recomanacions d'aquest llibre del que parlava abans i que entre altres procediments indicava: «Recentment s’ha posat a punt al nostre país la tècnica de tractament aeri amb Diflubenzurón (Dimilin 45 U.L.V.) a dosis de 100 – 125 grams per hectàrea dins 5 litres de gas-oil. (...) Els tractaments amb Diflubenzurón han desplaçat completament als clàssics polsosos, que ara no es recomanen més que en aquells monts en què, bé per la seva limitada superfície o per la seva orografia, no permet l’ús d’avionetes. L’experiència ens ha mostrat la rapidesa amb què es pot re-infestar un mont tractat amb aquest últim procediment. En la decisió d’un tractament d’aquest tipus ha de pesar decisivament la possibilitat de realitzar posteriorment operacions de repàs per a mantenir les poblacions de processionària a baix nivells. Per disminuir tant com sigui possible l’ús de DDT 10% en pols s’han assajat altres insecticides menys persistents en formulacions de pols. Així, el Triclorfón 5%, en pols, dona bons resultats contra erugues de 1º i 2º estadis; té l’inconvenient, tan mateix, de la seva ràpida degradació si no està emmagatzemat així com cal». Fa por. Fora bo, encara que difícil, aconseguir testimonis de treballadors i tècnics encarregats en darrera instància de realitzar algunes d'aquestes aplicacions als pinars de les Illes, fossin els d'Eivissa, fossin els dels boscos dels Castell de Bellver o de Tramuntana. Poder tenir més informació alhora també de quines conseqüències per a la salut dels operaris, si es varen produir, varen poder tenir relació amb aquests procediments de lluita massiva contra una ‘plaga’ que, segons el mateix llibre guia indica: «La defoliació, que com hem vist es produeix a l'hivern, no impedeix normalment que torni a brotar, i l'arbre pot recompondre tot el seu sistema foliar». Curiosament en el mateix període en que els caducifolis perden la fulla, però no donem pistes encara. En tot cas aquestes aplicacions, així com les que se segueixen utilitzant al dia d'avui, amb Bacillus thuringiensis, continuen debilitant tot el funcionament de l'ecosistema de l'habitat forestal, amb una afectació a la biodiversitat i fins i tot a la salut humana mai analitzada ni presa en consideració, a pesar de les moltes protestes de grups ecologistes com el GOB. Any 2014: «La polvorització aèria de plaguicides (en aquest cas B. thuringiensis) pot causar efectes negatius significatius en la salut humana i el medi ambient, sobretot per la deriva de la polvorització. Les nombroses queixes de veïnats que ens estan arribant aquests dies, fins i tot amb casos en què ha estat necessari acudir als centres de salut, posen de manifest precisament la manca de control suficient sobre la dispersió i deriva del plaguicida difós des de les aeronaus, que en molts de casos ha acabat damunt horts, jardins, cases i fins i tot persones».

La Thaumetopoea pytiocampa és, com bé ens indica aquest llibre, «una espècie típicament mediterrània i la seva àrea de repartició està radicalment condicionada per el clima», per tant no és una espècie invasora i, al meu parer i entendre tampoc una plaga, ben al contrari. Gràcies.