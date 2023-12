El dia de Mallorca

Si la pregunta és si hem d’elegir com a dia de Mallorca en aquests moments entre el 31 de desembre o el 12 de setembre per jo la resposta és el 31 de desembre. Les raons són simples: el 31 de desembre té més tradició i representa millor el fet constitutiu de la Mallorca actual que és la conquesta del rei Jaume I.

El problema és que hi ha moltes més preguntes que aquesta. Una primera pregunta trasbalsadora és si existeixen molts d’altres països o comunitats en que la seva diada vagi canviant segons el color polític de torn. Una segona pregunta, també ben preocupant, és per què els mallorquins no se senten seu cap dia. Perquè no convé que ens facem trampes al solitari, ni el 31 de desembre ni el 12 de setembre ni cap altra data és sentida d’una manera potent i prou generalitzada com a representativa de la mallorquinitat i del poble que som o voldríem ser. S’ha dit que el 31 de desembre no funciona, i és vera. Com també és vera que el 12 de setembre tampoc va funcionar. Perquè la diada de Mallorca el 31 o el 12 al final consisteix en una sèrie d’events culturals o esportius organitzats pel Consell i en un acte institucional on es donen moltes medalles i reconeixements per omplir l’aforament de la sala. Un any es varen repartir milers de banderes mallorquines en una de les poques accions realment reeixides al voltant de la diada.

Perquè més enllà de la legitimitat històrica en realitat allò important és que la diada funcioni. Sincerament si algú ens pogués convèncer que en una determinada data aconseguiríem que la diada fos un èxit, hi hagués reconeixement popular i exaltació del sentiment col·lectiu que, més o manco, això és una diada, seria el primer en considerar que la data s’ha de canviar encara que el seu fonament històric fos més feble o més discutible. De fet, des d’un punt de vista d’afirmació nacional ja va bé tenir diversos dies de reivindicació de la nostra personalitat com a poble i, per tant, enlloc de cercar enfrontament entre el 31 de desembre i el 12 de setembre hi podríem cercar complementarietat.

El problema és que els termes del debat plantejat per la diada són uns altres. Els termes del debat és el dia d’uns (d’un o diversos partits) o el dia d’uns altres (d’un o diversos partits), però els termes del debat no és si canviar de dia ens durà a una transformació profunda de la diada i del seu predicament popular, els termes del debat no és aconseguir un consens ample per impulsar una diada amb majúscules i no entre cometes. I afegiré que sorprenentment amb l’himne de Mallorca, la Balanguera, almanco si que sembla que es va assolir aquest consens. En el cas del 12 de setembre el que s’ha cercat és la polèmica per utilitzar la diada com a arma partidista i això és el pitjor que es pot fer amb una celebració que hauria de ser de tots i el màxim d’integradora.

Els mallorquins no ens estimam prou com a poble. I tot això de la data de la diada no és més que un exemple d’aquesta realitat. Si ens estimàssim més ningú amb cara i ulls jugaria frívolament amb elements simbòlicament tan estructurants. Clar que si ens estimàssim més no seria un partit que vol l’extinció de la nostra llengua i cultura el que determinaria el dia dels mallorquins.