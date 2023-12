L'antropocè contra la cooperació sistèmica natural (I)

El passat mes de novembre d'enguany vaig anar a passar una setmana a Formentera. El dia que vaig anar a visitar el cap de Barberia, m'hi vaig trobar uns operaris d'IBANAT (Institut Balear de la Natura) que estaven fumigant, probablement amb Bacillus thuringiensis, els pinars de la zona. Em va estranyar, ja que, segons les meves informacions, a Formentera encara no s'hi ha detectat mai la processionària del pi (Thaumetopoea pytiocampa). Em comentaren que, per ordres administratives, realitzaven la fumigació de forma preventiva, ja que sí que l'havien detectada a Eivissa. Tenc el record que, com una qüestió personal, els responsables de la gestió forestal del diferents governs durant anys varen voler evitar que aquesta notícia es produís, la de la detecció de la processionària a Eivissa i que per tant durant anys havien emprat tots els mitjans al seu abast, incloses fumigacions amb productes químics tòxics i persistents, per evitar-ho. Tanmateix la processionària forma part dels hàbitats de pinars mediterranis i, com a tals, tenen una funció no gens menyspreable en el funcionament, en especial pel que fa a elaboració de nutrients dels sòls, del seu ecosistema.

Però ja dic, l'any 2023 segueix una lluita obsessiva contra un lepidòpter defoliador que va néixer amb l'estigma de plaga quan els boscos, els arbres, tots els boscos, tots els arbres, només eren considerats en la seva vessant de ser aprofitats comercialment, en uns temps que, sense anar més enllà dels anys vuitanta, la paraula ecologia o ecosistema eren, si no proscrits, sí ignorats en la formació de les escoles d'enginyeria forestal. D'aquelles pols, aquests empastissats.

Tenc ben present que aquesta introducció a una sèrie d'articles que aniré publicant és un cant del cigne a una lluita forta, persistent, apassionada contra el que jo, i pocs més, entenem greus errors d'aplicació humana ignorant, anacrònica, inútil, nociva... d'entendre com a enemiga la natura salvatge quan aquesta està basada en un principi de dinàmica cooperativa.

Entenc també que aquests temes, sovint allunyats del nostre paral·lel present urbà vertiginós, no interessen a gairebé ningú. Mostra d'això és que persones com en Pere Llofriu o jo mateix, articulistes més o menys habituals del dBalears, on hem insistit sovint amb aquests temes, mai hem estat convidats com a entrevistats a exposar aquestes nostres opinions en aquest mitjà o en la seva germana radiofònica d'Onamediterrània o altres revistes germanes de la part forana. Ara ja no cal que m'ho demanin. M'acomiadaré, si les forces i les ganes m'acompanyen, en fer un resum dels molts d'articles que he publicat al respecte d'aquesta relació de guerra entre l'administració forestal i la natura i potser en robaré qualcun de l'amic Llofriu, si m'ho permet. Gràcies.