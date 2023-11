Tallers per la igualtat

«Educam diferent segons el gènere?». És el títol del segon dels quatre tallers organitzats per Fapa Mallorca amb l'objectiu d'avançar en la igualtat entre dones i homes. Aquesta activitat forma part de la proposta educativa Famílies Coeducadores: Construir referents positius d'igualtat. L'enunciat és esclaridor i considera la família i els seus patrons de criança com a eixos cabdals del repte per a la igualtat.

El dissabte passat, Víctor Kaplunm va impartir un altre taller sobre masculinitat, i dia 16 de desembre, Mercè Cabot abordarà la prevenció de les violències masclistes en la família. Podeu assistir al taller prèvia inscripció gratuïta al següent enllaç web.

El taller «Educam de manera diferent segons el gènere?» es va dur a terme el 28 d'octubre a la seu de la Fapa. El va impartir Elisa Reymundo Pons, graduada en Estudis Socioculturals de Gènere per la UAB i màster en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere per la UIB.

En començar el taller, de tres hores de durada, la ponent va sorprendre els tretze homes i les tres dones que hi participàvem: «No farem cap pausa», va dir. De manera automàtica, vaig pensar que seria molt pesat, però estava ben equivocat. La capacitat de la jove docent no va defallir en cap moment i va mantenir l'interès en la seva exposició, fins i tot la va allargar mitja hora. Voldria destacar-ne alguns punts.

Encara que les famílies s’esforcin a trencar estereotips, en general, la resposta a la pregunta plantejada pel títol de l'activitat, sobre si educam de manera diferent, va ser afirmativa. La socialització de gènere és present a la nostra societat, manifestant-se a través dels «quatre elements quotidians en els quals se solen evidenciar les diferències de gènere: elecció de jocs i juguetes, pràctica d'esports i activitats extraescolars, tria i ús de roba, i influència d'expectatives de gènere en l'educació». La ponent va destacar com a conceptes clau en la transmissió de valors la diferència entre els estereotips o creences de gènere i els rols o papers socials. Aquests darreres serveixen per reproduir les idees preconcebudes sobre el gènere. Va ressaltar que l'aprenentatge, la interiorització i, finalment, la transmissió són les fases d'aquest procés.

Les normes de comportament es comencen a establir des de la infància, amb frases com «no siguis marimacho», que reben les al·lotes, i «no siguis nenaza», que reben els al·lots. Aquestes indicacions són mostres dels desequilibris en la igualtat de gènere que es perpetuen en diferents etapes de la vida. Tot i així, es fa palesa la dificultat de lluitar contra la influència de l'entorn social, fins i tot quan l'educació familiar és equitativa.

El 25N s'acosta, i lamentablement els casos d'assassinats de dones, les denúncies per violència de gènere i la misogínia en general continuen sense desaparèixer. Sabem que l'educació és una inversió a llarg termini, però això no hauria de minvar la seva importància. Iniciatives com la de la FAPA són passes essencials que haurien de ser accessibles per a molta més gent. Els tallers, professionals i gratuïts, són àmpliament difosos i fins i tot dediquen un temps per berenar. Malauradament, el nivell d'assistència és millorable; potser sigui un altre indicador social de la necessitat real de perseguir la igualtat de manera efectiva.