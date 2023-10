Contra la normalització lingüística, els governants volen segregació

El bonisme s’ha acabat. L’ambició i la mala bava s’apoderen del món. No ens hi acostumarem mai, però cada dia moren massa persones que no haurien d’haver mort si el món estigués poblat per bones persones, o senzillament, per persones. De totes maneres, si gaudim de salut, em costa dir de bona salut, haurem de conformar-nos i pensar que tenim molta sort. Sort si no ens roben la cartera, sort si no entren dins la casa i ens estormien amb una garrotada, sort si no vivim a Gaza, sort si no ho feim a Ucraïna. Sort si s’arriba a fer una llei d’amnistia, sort si ens deixen que exercim un dels drets humans principals com és el dret de decidir, sort si els de VOX i els del PP no aconsegueixen exterminar la llengua catalana, sort si la televisió no ens mareja amb tantes imatges de reialesa, etc.

Aquí, a les Illes Balears, ens podem asseure o no per contemplar com s’ho faran a les escoles per dividir els alumnes o separar-los pel seu idioma. Aquests de VOX, tan temerosos de les separacions, especialment si la que se separa és Catalunya, volen separar els alumnes per idioma, abans es feia per sexe. De cop i volta se necessiten el doble d’aules i el doble de mestres i professors, quan encara està ple d’aules prefabricades. Idò ara podem enviar a les escoles que facin aquesta separació. Què faran? Posar separadors de fusta damunt rodetes i col·locar els nins a cada part del separador per llengua? I si només hi ha d’haver un professor o mestre, s’haurà de posar al bell mig i dirigir-se a una part en una llengua i a l’altra part, en l’altra llengua. En veurem de coses amb aquesta genteta d’extrema dreta. Allò cert és que aquest partit polític no té ni idea del que passa ni de les conseqüències que pot tenir el que pretenen. Segons està l’escola ara, és possible que surti gent de l’escola sense saber català. D’aquesta manera, segurament hauran aconseguit que se n’aprengui més. Hauran fet una bona feina. Si ara el català està en total desavantatge, podria ser que amb la separació per llengua deixàs d'estar-hi. I això se’ls haurà d’agrair.

La principal preocupació l’haurem de tenir amb la presidenta d’aquesta comuna, perdó, Comunitat amb minsa autonomia. Aquesta presidenta que ja ha avorrit, com fan tots els del PP, els seus avantpassats, millor dit els ha esborrat de la seva vida i de la seva història, i no tan sols els ha esborrat, sinó que els ha convertit en pre-delinqüents. Resulta que aquesta presidenta, que gaudeix de circular per Madrid i, per allà, el que fa és acusar Catalunya de ser l’espoliadora de les Illes Balears. Resultarà que en lloc dels doblers anar-se’n cap a Madrid, el que fan és anar a Catalunya, allà on hi ha els delinqüents que han fugit de l’Estat espanyol per no anar a la presó, ja que han delinquit greument segons la no democràcia espanyola, idò la presidenta Prohens, d’ascendència catalana, ataca la seva nissaga i vol exprimir-la com s’ha fet sempre amb la gent esclava i amb la gent colonitzada. I la millor manera de no ser esclau ni colonitzat és convertir-te en amo i colonitzador. La presidenta està fent oposicions a madona i colonitzadora, com a mínim de catalans, com a bona espanyola que vol ser, ja que la nostra historia indica que no ho som. Ens hi han fet per obligació. Una vegada haver-ho experimentat, és ben hora de demanar si volem seguir essent-ho. I això només s’aconsegueix amb el dret de decidir. I allò més probable és que sortís així. Crec que la majoria de l’illa voldria continuar essent espanyola. Només si PP i VOX s’entossudeixen a posar la seva mà, la seva mala mà a l’escola i amb l’excusa que els altres adoctrinen, posar-se a adoctrinar, el tir els podria sortir per la culata i podrien aconseguir obrir els ulls a generacions de ciutadans que reclamarien la seva vertadera nissaga en adonar-se que els han venut una identitat falsa i adulterada.

Es veu que al PP i VOX no els interessa gaire l’educació en valors. Des de 1978, i amb la Llei de Normalització Lingüística, l’escola ha aconseguit inculcar el valor de respecte cap a la teva llengua i les altres llengües. És ben clar que el que volen fer el PP i VOX ara és una separació, una segregació lingüística, i d’aquesta manera en lloc de respectar les altres llengües es crearà un recel, una desconfiança, i també existirà el perill que uns vulguin refregar als altres que la seva llengua és la més important pel nombre de parlants, quan la llengua més important per a qualsevol parlant és la seva, la que ha mamat o la que contínuament està mamant. Corren mals temps, temps de guerres, temps de destrucció i temps de governs dretans malgarbats.