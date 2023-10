Petita memòria d'una bona idea

A finals dels anys vuitanta del segle passat, l'Ajuntament d'Artà governat per un dels grups polítics més progressistes d'aleshores, els Independents d'Artà i amb Miquel Pastor al capdavant com a batle, va idear i planificar una escola taller dedicada a formar treballadors forestals i amb capacitació formativa dirigida a la restauració i conservació de l'entorn natural i el medi ambient en general. El Consell de Mallorca, aleshores en mans del PP i amb Joan Verger com a president, va «comprar» el projecte de l'escola taller d'Artà i fins i tot a qui se proposava en ella com a director. No va ser mala idea. El Consell comptava amb més recursos per aconseguir fer tirar endavant el projecte i a més, li donava una projecció molt més important d'implantació territorial i formativa, incorporant-hi a més la primera escola taller dels margers de Mallorca. Fou així com va néixer Fodesma (Foment pel Desenvolupament Econòmic i Social de Mallorca), dirigit per Antoni Colomar.

Els treballs de recuperació de camins públics amb eixermes i podes d'una vegetació que els tapava, la recuperació de marjades d'olivar, la restauració de tot tipus d'elements de pedra seca, camins, marges, fonts, cases de neu, possessions, la creació dels primers itineraris oficials de GR, foren objectius assolits impressionants durant aquells anys. Com també ho fou la formació de molts joves en excel·lent qualitat professional d'aquelles escoles-tallers. Tant que molts fins i tot no acabaven els cicles complets de formació perquè eren captats per empreses privades de construcció i relacionades amb la jardineria o perquè, els mateixos, associats, formaven empreses. La demanda era important i els beneficis econòmics també.

La rehabilitació del camí del Correu entre Esporles i Banyalbufar, del Castell d'Alaró, el Camí Vell de Lluc, les voltes del Galileu i molts altres... són alguns dels centenars de quilòmetres que aquells alumnes i després treballadors dels mateix Consell recuperaren per a gaudir de tots. Un bon exemple de donar autèntic sentit a la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.

Un dels projectes que va rebre més elogis i un important premi per part de la Unió Europea, fou la recuperació de la Coma dels Tossals Verds, que va gairebé del torrent d'Almedrà a les Cases Velles, un vell comellar que els nostre avantpassats, musulmans i cristians, convertiren en unes marjades d'olivars i sembra de gra i llegum, i alhora en una impressionant infraestructura de regulació hídrica amb uns marges de pedra seca impressionants. Fou precisament la pretensió ideada per enginyers de monts de voler construir una pista forestal que travessés aquesta coma en direcció a Almallutx passant per la Font des Prat, que hagués xapat per la meitat la Serra de Tramuntana, que deixondí als conservacionistes del Consell a recuperar-la.

Avui, octubre de 2023, els treballs de restauració han gairebé desaparegut, les carritxeres i argelagues que foren arrabassades una a una, han tornat a recuperar les marjades, les oliveres estan desateses, el mateix xap que creava amb aquesta Coma un important, ample i llarg tallafoc, ha tornat a deixar de tenir aquesta funció. Justet, justet es manté l'itinerari del Refugi de Tossals fins a les Cases Velles. Tot a la vegada que la industria turística assoleix números mai vists i que hauria fa estona de generar recursos per al manteniment d'aquest patrimoni tan important. El lloc l'ocupen les cabres,invasores en aquest medi natural, però aquestes sí, sempre presents en un interès prioritari del Consell de Mallorca, orfe ja de conservacionistes i valents defensors de la terra.

Fodesma, que també va promoure nombroses publicacions divulgatives sobre el patrimoni etnològic detallats itineraris senderistes i futurs projectes de restauració a les finques públiques, fa molts anys que va desaparèixer, una mostra més, aquesta falla, del grau de mediocritat i pobres objectius polítics de la classe política i administració pública que avui ens domina.